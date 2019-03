Cuéntame, ¿cómo sera la vida en San Genaro sin Carlitos?

Cuando entre el listado de los temas del día susceptibles de hacer una información más detallada te encuentras con "vuelve Cuéntame, ¿cómo va a ser la próxima temporada sin Carlitos?", en quien les escribe, ha provocado una acción/reacción inmediata. Contestación rápida, de urgencia: "me quedo con 'Cuéntame'", para que ningún compañero tuviera la opción de quitármelo, porque somos varios a elegir.

Acción/reacción: primero porque no me he perdido ni un solo capítulo de las diecinueve temporadas anteriores.

Acción/reacción: segundo porque los Alcántara también son mi familia (como la de los casi 7 millones de espectadores de muchos de sus capítulos). Estuve invitada a la doble boda que se celebró en la iglesia del barrio, de San Genaro en el capítulo 310, el que ponía fin a la temporada 17. Aquel capítulo titulado 'La boda de cristal' en el que se casaban el mismo día y a la misma hora, Antonio y Merche, que renovaban sus votos, e Inés y José Ignacio que al final no se llegaron a dar el "sí quiero" (no es spoiler porque después los incondicionales hemos saboreado dos temporadas más). Para los curiosos, era parte de los invitados del novio.

Si quieren descubrirme fíjense en la carita pequeña del fondo

Los jueves recuperan su esencia, vuelve 'Cuéntame'

Con la boda de Toni y Deborah en Londres en 1988 y la caída del muro de Berlín en 1989, los Alcántara se meten de lleno en los años 90 del siglo pasado. Son dos grandes momentos para arrancar la nueva temporada, y ya van veinte.

�� ESTRENO || Cuéntame cómo pasó vuelve el próximo jueves 21 de Marzo a @La1_tve de @rtve. Los jueves vuelven a ser de Cuéntame �� pic.twitter.com/26wIccwvaI — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) 13 de marzo de 2019

La liberación de Nelson Mandela; la amenaza que supuso para esa nueva "ciencia" llamada informática, el virus conocido como Viernes 13; la llegada de la televisión privada y los nuevos canales; los negocios de Juan Guerra, hermano del todopoderoso vicepresidente del Gobierno de Felipe González o el inicio de la burbuja inmobiliaria serán acontecimientos que iremos recordando según avancen los capítulos.

Temporada con muchas novedades como el cambio de intérprete de la famosa sintonía de la serie. La cantante Ana Torroja, vocalista de Mecano en los años que retrata la serie, releva a Miguel Ríos.

Hay muchas incorporaciones como la de los actores Javier Pereira, Greta Fernández, Beatriz Argüello, Rocío Calvo, María Botto y Ramón Madaula, Isabelle Stoffel o Francesca Piñon, entre otros.

Para lo más expertos en imagen, la nueva temporada ofrece una novedad en la fotografía, mucho más cinematográfica, con un formato de 2:1. En la narrativa, lo novedoso radica en el teaser o prólogo dramatizado con el que arranca cada capítulo. Es una forma de anclar la acción a la actualidad histórica y a la situación emocional de los personajes. En el primer capítulo, la vuelta del empresario Emiliano Revilla a casa después de su largo secuestro por ETA, nos conduce a la crisis profesional de Toni.

Pero sobre todo vamos a tener dos grandes impactos emocionales para los seguidores de todas y cada una de las temporadas: el adiós de la actriz Paula Gallego, que durante las últimas cinco temporadas ha interpretado a la menor de los hermanos Alcántara, a María. Ahora será una de las incorporaciones, Carmen Climent, la que va a dar vida a una María ya adulta, que incluso se enfrenta a su primera votación en las elecciones generales de 1989.

Y entre todos tendremos que superar la ausencia de Carlitos.

La vida en San Genaro sin Carlos Alcántara

Toda la familia echa de menos a Carlos (Ricardo Gómez) que, no podemos olvidar, ha sido el hilo conductor de la serie con la narración en la voz de Carlos Hipólito. De hecho, y tras su marcha a Nueva York, Antonio siente cierta desorientación lo que le va a llevar a buscar nuevos horizontes en la vida y en los negocios, sobre todo en estos últimos (ya no les destripo más).

Antonio y Carlos Alcántara. Foto web 'Cuéntame'

Aun en la distancia, Carlitos -siempre será Carlitos-, va a estar muy presente porque en ello se va a empeñar el resto de la familia, " Carlos sigue estando muy presente, su habitación está hecha" adelanta en un avance de la serie en TVE, Merche (Ana Duato). Su presencia es más sentimental, apostilla la abuela Herminia (María Galiana), "le echamos en falta, pero le echamos en falta afectivamente, en el rodaje, en la trama no se nota".

Porque los Alcántara son una familia delante y detrás de las cámaras después de tantos años rodando juntos, "hemos sido una familia muy amplia y el núcleo que son los Alcántara, los padres, los hijos y la abuela hemos estado ahí como algo inamovible, al pie del cañón, pero realmente nos hemos constituido como una familia" reconoce María Galiana.

Imagen de una de las últimas temporadas de 'Cuéntame'. Foto web de la serie

'Cuéntame' regresa a nuestras pantallas y a nuestras vidas para hacernos revivir los 90, el jueves 21 de marzo.