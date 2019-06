Años de fidelidad a un artista. Un buen día, cierras los ojos. Tarareas su música. Los abres y ahí está, a diez metros de ti. Cumples tu sueño. La imagen quedará perenne en tu retina. Es una experiencia que posiblemente han vivido miles de personas al ver en vivo y en directo a su grupo o cantante de referencia, tu ídolo de infancia o juventud. Aquello lo experimentó también Fernando. Hoy tiene 57 años. Desde los 17 es fan incondicional del grupo Queen: “Me flipa su música”, confiesa a COPE.es.

Tras años de escuchar hasta memorizar cada melodía de sus canciones, Fernando cumplió su sueño una noche de verano. Fue en Barcelona. Año 1986, en el Miniestadi: “Fuimos al concierto, y lo hicimos casi en tiempo de descuento, porque después, el grupo tan solo dio tres más, en Madrid, Marbella y Londres.”

Aquel concierto del grupo británico se celebró días más tarde al que tuvo lugar en el mítico Wembley: “Pertenecía a la misma gira. Freddie Mercury se atavió con el traje amarillo, con su capa y la corona de rey. Lo mejor es que no existía Internet por aquel entonces, por lo que no sabía con lo que te ibas a encontrar. Hoy en día se ha perdido esa frescura, porque ya conoces de antemano los temas que tocarán los grupos, cómo es el escenario… ¡Me gustaba más como era antes!”, reconoce Fernando, que asistió al concierto con su por entonces novia (hoy es su mujer).

Ambos hicieron un estratosférico esfuerzo económico para hacerse con las entradas: 2.400 pesetas de la época: “Por aquel entonces íbamos a los conciertos de Sabina o Miguel Ríos, que rondaban las 400 pesetas. Pero por Queen hicimos el esfuerzo. Yo aquel día recuerdo que estaba muy nervioso. Recuerdo que en los aledaños había mucha policía, registros… hasta que por fin veías el escenario de bote en bote, en un gran escaparate.”

Lo que jamás olvidará nuestro protagonista fue la entrada del guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon al escenario. Y cuando llegó el éxtasis fue con la presencia de Freddie: “El sonido era atronador. Tardé dos canciones en adaptarme al sonido. Me encantó. Comenzó con ‘Radio Gaga’, culminó con su capa de rey y la corona… no he visto un concierto igual. El de Tina Turner se podía acercar o el de Los Rolling, pero no llegó a aquel nivel.”

Las emociones aquella noche estaban a flor de piel: “Los asistentes no habíamos visto nada igual en la vida.” Y es que Fernando todavía se emociona, más de cuatro décadas después, con temas como ‘Bohemian Rhapsody’ o ‘Love of my life’: “Es una maravilla de disco. Me gustan más los primeros que los últimos, aunque me encantan todos.”

Por eso, otra fecha que no olvidará Fernando es la del 24 de noviembre de 1991. El día que dijimos adiós para siempre a Mercury: “Estaba trabajando, y cuando fui al bar donde almorzaba, la camarera me comentó que había muerto Mercury. El día antes había lanzado un comunicado informando que tenía Sida, y yo le dije que estaba enfermo, pero no había fallecido. Luego comprobé que era cierto. Pese a que se veía venir, pasé un día muy triste. No asumía que no iba a cantar ni a componer nunca más.”