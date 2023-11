Cuadernos de trabajo y textos inéditos de Luis Mateo Díez llegan a la Caja de las Letras

El cuaderno de trabajo de 'El hijo de las cosas' el de la trilogía de 'Los seres desaparecidos', dos mecanoescritos y un sobre con un trabajo escolar sobre su esposa Margarita de su nieta Mónica es el legado que Luis Mateo Díez, premio Cervantes 2023, ha introducido este miércoles en la Caja de las Letras.

Un legado de "cosas muy entrañables", ha señalado al comienzo del acto el escritor, quien ha resaltado el honor que supone residir en las Caja de las Letras, "un homenaje a nuestra cultura en el sentido más amplio de la palabra".

Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) ha desvelado que cuando escribe lo hace "del ordenador a un cuaderno" y viceversa, momento en el que se convierte en "una especie de cuaderno de bitácora que tiene las ideas previas, donde voy anotando las posibilidades de cómo se va haciendo el relato, nombres de personajes y a veces ideas inocuas, de las que nunca volveré a tener noticia".

El lugar también donde comienza por anotar el título de la novela, "sin él soy incapaz de escribirlas. Para mi los títulos no son vacuos, conllevan la idea poética de la novela", y ha añadido que incluso en ocasiones ya apunta la frase final, "que no me ata, es un indicio de prospección", ha explicado.

Además del cuaderno de 'El hijo de las cosas', deja el de un libro inédito "que si fuera pagado por mí mismo diría que es la novela que mejor he escrito", ha comentado entre sonrisas.

Se trata de la trilogía de 'Los seres desaparecidos', tres novelas unidas que tienen un núcleo común: "un viaje al conocimiento de tantos seres extraños que habitan este mundo con los que convivimos a veces de una forma fantasmal".

También ha incorporado a la Caja dos mecanoescritos, los sustitutos de los manuscritos, las dos primeras versiones de 'Los desayunos del Café Borenes'.

Emocionado, ha incluido 'Convulsaciones', que según ha descrito son anotaciones inéditas de las que "quiero liberarme porque contiene algunas de las emociones secretas del verano en el que mi mujer, Margarita, estaba desapareciendo", uno de los textos "más hondos que he escrito en mi vida y más difíciles de comprender para mi mismo".

Un texto que no va a olvidar porque su esposa es "la mayor ausencia" que siente en estos días "esplendorosos" del Cervantes. "Cuando llegan momentos importantes, los vacíos se hacen más presentes y Margarita es el vacío mayor de mi vida, como mis padres".

Por último, ha explicado que incluye un sobre "muy especial", un trabajo de su nieta Mónica, quien ha explicado que en 4º de la ESO realizó un trabajo en el que tenía que hacerse pasar por una persona de 80 años y en él trasladaba recuerdos de su infancia con su abuela. "Significa mucho para mí", ha señalado.

El autor y miembro de la Real Academia Española ha estado acompañado por Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y han actuado como testigos del evento Ángeles Encinar, Jesús González, subdirector de promoción cultural y fomento de la lectura del Ministerio de Cultura, Manuel Longares y Natalia Álvarez Méndez.

Tras la entrega se ha presentado el libro 'Territorios imaginarios', de Mateo Díez, que reúne veinte artículos en los que se analiza la narrativa desde diferentes enfoques.