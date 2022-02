C.Tangana arrasa en el inicio de su gira con la reedición de El Madrileño

(Corrige el cuarto párrafo)

El primer concierto de la gira El Madrileño, Sin Cantar ni Afinar Tour de Antón Álvarez, conocido como C. Tangana, arrancaba este sábado en Málaga sobre las 21:30 entre los aplausos y vítores de un público enfervorecido que hacía días había agotado las entradas para escuchar al intérprete del disco más vendido en 2021.

Vestido con un traje de chaqueta mil rayas de color oscuro, fular burdeos y gafas de sol negras, C. Tantaga salió al escenario al ritmo de El Milagro y con su llegada se iluminó el escenario, que más que el de un concierto de moda parecía el de una obra de teatro.

Al levantarse ese telón virtual, la luz dejó ver una gran sala de fiesta típica de las películas de la época dorada de Hollywood, de esas que protagonizaban Rita Hayworth o Humphrey Bogart, con camareros, orquesta, barra, mesa y público de etiqueta incluidos.

Con este escenario de fondo llegó el primero de los temas nuevos, Te venero, que presentó durante la gala de los Goya junto a Rita Payés de la legendaria Omara Portuondo, y a continuación, La Culpa -el segundo de los nuevos- que interpretó junto a Omar Montes y Canelita, y Bobo, el tercero, del dominicano Luis Segarra, al que se refirió como padre de la bachata".

Una puesta en escena arriesgada y distinta a lo que se está acostumbrado a ver en conciertos multitudinarios en los últimos tiempos, pero atractiva y sin duda muy acorde a un espectáculo que no dejó indiferente a ninguno de los presentes y repleto de guiños al flamenco.

Al fondo del escenario una importante mesa de celebraciones llena de botellas, copas y vasos, y alrededor de ella un nutrido cuadro flamenco, entre ellos Juan Carmona con la guitarra y la cantaora Noemí.

Ese fue el momento elegido para interpretar No estamos locos del emblemático Ketama y Mala, Malita, además de Ingobernable, Aunque tu no lo sepas y las versiones nuevas de Los Tontos y Me Maten.

Con La limo, Comerte entera y Muriendo de envidia, junto al Bola, o Nunca estoy, el auditorio se vino arriba y estalló en un clamor cuando C.Tangana entonó el Suavemente de Elvis Crespo, esa canción que te gusta y que siempre pones al final de la fiesta, comentó entre risas.

Cuadro flamenco al frente del escenario para Un veneno, cuya versión original incluye junto a Niño de Elche en la edición aniversario de El Madrileño, Al di la y para terminar unos fragmentos de la popular canción del ochentero grupo La Unión, Lobo-hombre en París.

Una treintena de canciones -organizadas en cuatro bloques en función del lugar del escenario en el que se interpretaron- dieron vida a este concierto, que incluyó los temas de la reedición de El Madrileño, que celebra ahora primer año, y las tres piezas nuevas.

Las 7.500 personas que se dieron cita en el palacio de deportes Martín Carpena, transformado en auditorio para la ocasión, cantaron y bailaron al ritmo de los acordes de un concierto que no defraudó, a razón de cómo el público reclamaba a Pucho -apodo de su padre- ante la inminente llegada del final. EFE

