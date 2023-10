C.Tangana abre el festival In-Edit "inspirado" y con proyectos en el cine y en la música

C.Tangana inaugura este jueves el festival de documentales musicales In-Edit con "Esta ambición desmedida", una película con la que cierra la etapa de su disco "El Madrileño" y abre otra en la que hay tanto proyectos cinematográficos como musicales, según ha anunciado.

"Estoy otra vez contento e inspirado", ha asegurado el artista, tras la proyección en Barcelona del documental en el que muestra lo compleja y agotadora que fue la gira "Sin cantar ni afinar", que le dio prestigio internacional pero casi le arruina.

El film retrata a un artista tremendamente creativo, que levanta un proyecto imponente con una energía desbordante, pero se ve sobrepasado por las consecuencias económicas de su ambición artística y se plantea abandonar la música.

El tiempo lo cura todo y este jueves el compositor madrileño, Pucho para los amigos, ha vuelto a abrir la puerta a los proyectos musicales, aunque ha aclarado que ahora mismo está "enfocado en el cine", dirigiendo un documental en torno a la figura del flamenco Yerai Cortés.

No obstante, Antón Álvarez (Madrid, 1990) espera hacer "muchas cosas más" y ha confesado que durante la grabación de "El Madrileño" se quedaron canciones en el tintero que no descarta recuperar.

"Me quedé con ganas de colaborar con Natalia Lafourcade y quizás lo haga más adelante -ha aclarado-, y también me faltó una cumbia".

La película que este jueves abre el festival In-edit es una producción de Movistar Plus+, realizada por los directores Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, de la productora Little Spain, asociada desde largo tiempo ya al propio Tangana.

"Esta ambición desmedida" muestra el lado más íntimo del músico, con escenas junto a su equipo, su pareja o su madre, en las que sale a relucir lo mejor de su personalidad, pero también lo peor.

"Me veo muy expuesto -ha reconocido-, pero he querido respetar el trabajo de los directores y no meterme, porque es la manera de que un documental de este tipo tenga verdad y magia".