Crean un concierto para trenes en la estación de metro que diseñó Calatrava

La estación de Alameda de Metrovalencia que diseñó Santiago Calatrava acogerá este domingo, de 18 a 20 horas, el concierto para trenes de metro y banda del compositor valenciano Juan Luis Ferrer-Molina, que no alterará la normal circulación de convoyes por la propia estación y el resto de la red.

El concierto, producido por Troppemedia, que grabará el desarrollo de la interpretación, consistirá en una pieza musical "site specific" para la estación Alameda, de la que aprovecha sus "cualidades acústicas y lumínicas", mediante la integración de los sonidos cotidianos de los trenes y la estación en la partitura, interpretada por los miembros de la Sociedad Musical de Picanya.

Cincuenta músicos se bajarán "escalonadamente" en los andenes de la estación de Alameda para tocar su instrumento, desaparecerán en el siguiente tren y reaparecerán más tarde en otro andén, según fuentes de la Generalitat.

Ferrer-Molina explica que se trata de "una creación innovadora que combina música inédita, espacio público, coreografía, intérpretes profesionales del más alto nivel y la tradición valenciana de las bandas".

"La propuesta tiene carácter escénico, coreográfico y conceptual. Es un proyecto vanguardista y rompedor que contribuirá a la difusión internacional de la música valenciana, así como irradiar una imagen de Valencia como espacio cultural de innovación y vanguardia", destaca el compositor.

Desde la Generalitat resaltan que Ferrer-Molina es especialista en electroacústica y arte sonoro, compositor, director, musicólogo y crítico musical formado en conservatorios de Madrid y Valencia, y su tesis doctoral versó sobre usos heterodoxos de la guitarra.

Asimismo, ha participado en festivales como Festival With No Fancy Name (Nueva York), SON (Auditorio Nacional, Madrid), Nits d'Aielo i art (Valencia) y FASE (Berlín).

Ha expuesto instalaciones sonoras y obras multimedia en el Instituto Cervantes de Nueva York, el Centro Cultural Conde Duque en Madrid y Sound-in (Feria de Arte Estampa).