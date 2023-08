Costello,Noa o Víctor Manuel, entre los artistas de un nuevo ciclo de conciertos en Madrid

Artistas como Elvis Costello, Ara Malikian, Victor Manuel, Noa, Zenet, Carminho o Nils Frahm, entre otros, participarán en la primera edición del ciclo de conciertos Banco Mediolanum Summum Concert Series que se desarrollará en Madrid desde el próximo septiembre hasta mayo de 2024.

Según ha informado este jueves la organización, esta nueva cita musical nace de la colaboración entre Banco Mediolanum y Summum Music y se desarrollará en varios escenarios como el Teatro Real, Wizink Center, Teatro Lope de Vega, Coliseum, Teatro La Latina, Teatro Bellas Artes, Teatro Pavón, Teatros Luchana, La Riviera y Teatro San Pol.

El ciclo arrancará con Elvis Costello acompañado en esta ocasión de Nieve y le seguirán otras figuras internacionales como Benjamin Clementine, Noa, Nils Frahm, Dirk Maassen, Federico Albanese y las portuguesas Carminho y Lina.

Entre los artistas nacionales figuran Ara Malikian, Victor Manuel, Zenet, y Nando Agüeros.

También habrá espectáculos como The Greatest Love of All, con Belinda Davids y su tributo a Whitney Houston; la Royal Film Concert Orchestra, con bandas sonoras del cine; Rithm of the Dance una superproducción de danza, o El Concierto de Aranjuez.