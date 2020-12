El corto "Stephanie", de Leonardo van Dijl, vence en el Aguilar Film Festival

El cortometraje "Stephanie", del belga Leonardo van Dijl, ha vencido en la 32 edición del Aguilar Film Festival, que ha desarrollado toda su programación en formato telemático y ha finalizado este domingo con la entrega de los premios a los mejores cortos y la concesión del Águila de Oro al actor Ernesto Alterio.

Stephanie es una película que cierra la trilogía que el director Leonardo van Dijl ha dedicado a las complejas relaciones dentro del ámbito deportivo, según han informado en un comunicado los organizadores del Aguilar Film Festival.

Según el jurado, la película ganadora "retrata un enrarecido mundo con reminiscencias a las cortes reales del siglo XVIII, donde los sentimientos tienen que ser reprimidos para promover una causa propia".

El jurado ha valorado la estética de los encuadres y el montaje que, según afirman, "apuntan a un director con maestría para la narración audiovisual", así como el guión y las interpretaciones que "evocan una gran sensibilidad hacia un personaje joven que entra en un juego de abnegación y determinación despiadada".

Por otra parte, el premio del jurado al mejor cortometraje nacional, que da acceso a la selección inicial de los premios Goya, ha sido para El mártir, de Fernando Pomares, mientras que el del público fue para The verdict in case of K, del austriaco Özgür Anil, película que además consiguió el premio al mejor actor, concedido a Namzi Kirik.

El premio al mejor cortometraje de animación ha recaído en Mascot, creación del coreano Leeha Kim, del que el jurado oficial ha destacado "la elegancia y la belleza de sus imágenes animadas para contar una historia triste y cotidiana de manera sutil".

Entre los vencedores de la trigésimo segunda edición del Aguilar Film Festival se encuentran también Shoko Hara, mejor director por Just a guy, y Plamena Stefanova y Salomé Dewaels, premio ex aequo a la mejor actriz por sus interpretaciones en Nina y Plaqué d'or.

Los tres últimos premios del jurado oficial han sido para Duván Duque, mejor guion por Masmelos; Alana Mejía, mejor fotografía por Forastera; y Vanessa del Campo y Karel de Cock, mejor montaje por Marte, Omán.

En lo que respecta a los premios concedidos por otros jurados, el del concurso Spanish Showroom ha sido para El ruido solar, del cineasta vasco Pablo Hernando; el de mejor cortometraje de Castilla y León para De perfil, de Alejandro Renedo; y el de la sección De Campo para Mujeres del campo, producción cántabra de Marta Solano.

Además, el premio de la crítica ha recaído en Yo, de Begoña Aróstegui; el de mejor cortometraje dirigido por una mujer Dacã ne desteptãm, de Larisa Faber; el de mejor música original Sam Orti, por su composición para Rutina, la prohibición; y el del Jurado Joven para El conserje, de Marcel Mettelsiefen y Mayte Carrasco.

Finalmente, el premio del Jurado Senior ha sido para Marte, Omán, de Vanessa del Campo, y el de la Cruz Roja a los mejores valores sociales Nina, del búlgaro Hristo Simeonov.

Además de la concesión de los premios, la sesión final del festival ha acogido la entrega del Águila de Oro al actor Ernesto Alterio.

En un vídeo emitido en la clausura del certamen, Alterio ha asegurado que "es un honor recibir un premio como éste que ha logrado gente que admiro tanto. Me lo tomo como un ánimo y un chute de energía que me viene desde Aguilar de Campoo".

El actor hispanoargentino ha recordado que el cortometraje fue su primera incursión en el mundo audiovisual, por lo que ha agradecido a los organizadores del festival la labor que hacen apoyando este formato que "es el germen de muchas cosas".

"Enhorabuena por haber llevado adelante esta edición en un año tan complicado para todos", ha añadido Ernesto Alterio que ha agradecido la concesión del Águila de Oro del Aguilar Film Festival al que a deseado "larga vida".