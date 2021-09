El corto "Simbiosis", ganador de la VI edición del premio Talents

El cortometraje "Simbiosis", dirigido por Antonio Serrano, Sebastián Gutiérrez, Mirna Kuljis y Reyes Caballero, ha sido galardonado con el premio Talents, que sirve de escaparate al talento cinematográfico.

"The Clown", de David Castejón Navarro y Ianko Stefanov, y "Now I can sea", de Enri Gjini, han obtenido el segundo y tercer puesto de la VI edición del concurso Nespresso Talents, cuyo lema ha sido "Hacer las cosas bien importa".

Los ganadores, que han tenido que realizar sus cortos en formato vertical, han sido elegidos por un jurado en el que estaba, entre otros, el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y la periodista Elena Sánchez.

Los premios se han anunciado durante un almuerzo celebrado en el marco del Festival de San Sebastián con un menú diseñado por Pepe Solla, inspirado en la sostenibilidad y en el que incorporado en los platos distintas variedades de café de la marca.