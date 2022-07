El corto gallego “A Entrevista”, Faro de Plata del Festival de Alfàs del Pi

El corto gallego A Entrevista de Fernando Tato y Susana Sampedro ha obtenido el primer premio, dotado con 4.000 euros y Faro de Plata del XXXIV Festival de Cine de LAlfàs del Pi, que cierra sus puertas este fin de semana tras ocho intensos días de proyecciones cinematográficas y actividades complementarias.

Además del Faro de Plata, A Entrevista como corto ganador queda clasificado para los Goya del año que viene.

El segundo premio de la sección de cortometrajes, única sección a concurso del Festival, dotado con 2.000 euros, ha sido para Safe de Josema Roig, y el tercer premio con 1.000 euros para On Your Behalf de Ana García Rico.

Los premios han sido entregados en la Gala de Clausura del Festival presentada por la humorista y monologuista Carolina Noriega celebrada en la Casa de Cultura de LAlfàs del Pi.

El certamen entrega premios sin dotación económica a la Mejor Dirección, que ha ido a parar a Josema Roig, por Safe; Mejor Guión para Albert Carbó, por Elsa; Mejor Actor que han recibido ex aequo Juan Manuel Montilla y Hugo Montilla, por Intentando; Mejor Actriz también ex aequo para Silvia Lorenzo y Martina Stentson, por A Entrevista; y Mejor Fotografía para Ricard Canyellas por Tornar a casa.

También ha sido concedidos los premios especiales al Mejor Cortometraje dirigido por mujeres, cuyo premio de 500 euros está patrocinado por CIMA y Huellas de Mujer, y que en esta edición ha sido para Ana García Rico, por On Your Behalf. Completa el palmarés el premio al Mejor Cortometraje Valenciano, dotado con 500 euros, para Outside is Free de Antoni Sendra.

Aunque para este domingo aún hay programadas proyecciones, la gala de clausura de la noche del sábado cierra oficialmente el Festival de Cine de LAlfàs del Pi después de una semana en la que se han proyectado cerca de 40 películas y medio centenar de cortos en las secciones Cine en Versión Original, Cine dirigido por Mujeres, 'Cine en la Villa Romana', 'Cine al carrer', 'Cortos a Concurso', 'Cortos Valencianos' y 'Cortos fuera de concurso'.

Ha habido estrenos, como el preestreno "Héroes de Barrio" dirigido por Ángeles González Sinde, Faro de Plata de esta edición, y presentaciones de libros como "La Niña que todo lo quería saber" de Teresa Viejo, además de otras actividades como conciertos o charlas-coloquio.

Permanecerá todavía hasta final de mes la exposición Balconades de Cine en la que los balcones del casco urbano de LAlfàs del Pi muestran fotografías con los momentos más importantes de los 34 años de historia de este festival de cine.