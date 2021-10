El corresponsal, una figura contra la desinformación y las visiones parciales

El corresponsal puede convertirse en el momento actual del periodismo en una figura que luche contra la desinformación y las noticias falsas ("fake news") y que aporte una visión más imparcial frente a los apasionamientos en los que incurren en ocasiones los medios de comunicación nacionales.

Almudena Ariza, de Televisión Española; Enric González, de El País, y Raphael Minder, corresponsal de The New York Times en España, han participado este jueves en una mesa redonda sobre la figura del corresponsal dentro del octavo Congreso Internacional de Periodismo de la Fundación Manuel Alcántara, que se celebra en Málaga.

En videoconferencia desde Nueva York, Ariza ha lamentado que actualmente "sufrimos la desinformación", algo que responde "a una vieja técnica de manipulación y que no es algo nuevo", pero "ahora tenemos las redes sociales y los algoritmos, que viralizan estos contenidos, y es como parar un alud de nieve con las manos".

En esta situación, los medios "deben mantener los máximos estándares de rigor y de calidad" y "es importante la presencia en el terreno de periodistas y corresponsales", ya que "no se puede hacer una buena crónica de un lugar donde no se está o que no se conoce", ha advertido Ariza.

El corresponsal puede ayudar a "entender lo que ocurre y añadir matices y tonos a las noticias, porque no hay colores puros en la información, y no es todo blanco o negro, como en la vida", según la periodista de TVE.

Por su parte, Enric González, que a lo largo de su carrera ha ocupado ocho corresponsalías por "una cadena de accidentes", ha calificado la crónica como "un artefacto de relojería muy delicado, que hay que tratar con mucho cuidado y que debe funcionar perfectamente".

Para González, la principal enseñanza que ha adquirido en su carrera es que "un corresponsal se busca mejor la vida en las cuestiones aparentemente marginales, porque la noticia en sí está ahora al alcance de todo el mundo", y "los materiales aparentemente anecdóticos explican mejor cómo es un país".

Sobre el futuro, el periodista de El País ha admitido que le preocupa que "no vaya a quedar ningún gran medio español en la primera división mundial, que es la que se puede permitir tener grandes redes de corresponsales".

Raphael Minder ve al corresponsal como "un fotógrafo que tiene un zoom muy potente, con el que se puede acercar o alejar", y él intenta "ver las cosas con otra perspectiva y pensar si al lector en Nueva York le interesan las mismas noticias que en España".

"Muchas veces la respuesta es no, o al menos no de la misma manera, porque algo que se presenta de cierta forma puede interesar, aunque aquí parezca anecdótico", ha añadido Minder, que ha resaltado además "el beneficio de cierta neutralidad, de no estar involucrado a nivel emocional en la vida española".

"No estoy con ninguna bandera. Eso es un lujo e intento aprovecharlo, porque cuando veo la emoción que hay en el periodismo me parece difícil hacer un buen periodismo", ha resaltado el corresponsal del periódico neoyorquino.