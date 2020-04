Coronavirus.-Cultura y Hacienda se reunirán con sector cultural para paliar sus dificultades dada su "singularidad"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha adelantado que acompañará al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en la reunión que mantendrá en los próximos días con el sector de la cultura dada su "singularidad", con el fin de paliar las consecuencias sufridas por los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19.

"El Gobierno es consciente de las dificultades extremas que estamos atravesando y, por tanto, estudiaremos su singularidad para que puedan beneficiarse de las medidas generales adaptadas a su perfil que ya se han puesto en marcha o las que se puedan diseñar o aplicar en el futuro", ha indicado la ministra al hacer alusión al ámbito cultural en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este 10 de abril.

En este sentido, ha añadido que Uribes "convocará en estos días una reunión con el conjunto del sector de la cultura y de la industria cultural", a la que ha invitado a Montero, en calidad de ministra de Hacienda, "para debatir y escuchar todas las propuestas de dificultades reales que hay en este momento y dar respuesta en la medida de las posibilidades a esta situación".

Con carácter previo, ambos ministros mantendrán una reunión con la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, con el objetivo de preparar la reunión con el sector cultural y estudiar medidas de estímulo que se podrían aplicar de manera específica llegado el momento en dicho sector, según han especificado desde el Ministerio de Cultura.

En cuanto a la reunión, Montero ha indicado que servirá para conocer "las peculiaridades del sector para poner a su disposición muchas de las medidas generales que por algunas cuestiones parece que no se adaptan del todo a su formato". "Hay que poner la lupa, si me permiten el microscopio, para ver si en determinados sectores hay algún impedimento o singularidad que no permita aprovechar los instrumentos globales", ha añadido, para indicar que "luego actuarán en consecuencia".

"El Gobierno es plenamente consciente de que la cultura es la libertad y la libertad, la democracia", por lo que, ha concluido Montero, la cultura "es un sector imprescindible para este avance social".

En cualquier caso, la ministra ha puntualizado que "en ningún caso" el Gobierno ha cambiado de opinión sobre la situación del mundo de la cultura al recordar que "es una obviedad que hay una dificultad efectiva para la celebración, dependiendo de qué tipo de actividades culturales extraordinariamente importantes para nuestro país, que requieren de una concentración de un número de personas".

"Es obvio que la situación de confinamiento impide la celebración de este tipo de eventos", ha reiterado, por lo que ha insistido en que el Ejecutivo tendrá que ver si el conjunto de medidas generales que se han puesto en marcha "permite satisfacer y paliar la bajada de actividad" en la que se encuentra el sector.

Por ello, ha subrayado la importancia del encuentro que se llevará a cabo para "conocer con exactitud las dificultades y si hay alguna cuestión que se pueda abordar teniendo en cuenta la importancia del sector para el avance de derechos y libertades". "La cultura es un sector imprescindible para la consolidación de la democracia y no se entiende la democracia sin la cultura", ha reiterado Montero.

Así, ha vuelto a insistir en la importancia de trabajar en este sentido ya que "la industria cultural está sufriendo una parte muy aguda de la bajada de actividad económica por la incapacidad para celebrar actuaciones en las que el conjunto del público se pueda reunir", en alusión al mundo del teatro, el cine, los conciertos, la música, en resumen, "todo aquello que obliga en determinados formatos a la congregración de personas" por lo que ha augurado que se trabajará "para que, en cuanto pase el confinamiento, sean capaces de lanzar y reactivar todo ese universo".

CRÍTICAS DEL SECTOR

Medio centenar de organizaciones de la Cultura y la Música manifestaron este jueves en un comunicado dirigido al ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, su crispación por la falta de medidas específicas para el mundo de la cultura y considera "injusto" que haya mostrado al sector como "insolidario" por proponer medidas unilaterales.

Así, le piden que consensue con el sector las 52 medidas que le han remitido y le instan a estudiarlas y a darles una respuesta "real y eficaz" y les confirme cuáles se aplicarán, de qué manera y en qué plazos.