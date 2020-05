Coronavirus.- Suspendida oficialmente la Feria de Albacete 2020 por la pandemia

El alcalde anima a "cargar las pilas para la feria de 2021" consciente de que ahora lo "responsable y razonable" es no celebrarla

El Ayuntamiento ha decidido finalmente dar por suspendida la Feria de Albacete, Fiesta de Interés Turístico Internacional desde el año 2008 y que tradicionalmente se celebra del 7 al 17 de septiembre, por la pandemia de coronavirus.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa el alcalde, Vicente Casañ; acompañado el vicealcalde, Emilio Sanz, sindicatos CCOO y UGT y representantes de los hosteleros, en una comparecencia donde ha asegurado que esta decisión es "dolorosa" pero admitiendo que "las actuales circunstancias hacen del todo imposible celebrar la feria con normalidad".

"No nos ha quedado más remedio", ha asumido el alcalde, que ha explicado que han "apurado al máximo" para adoptar esta decisión, y "estrujado hasta las últimas posibilidades" para poder celebrar la Feria, y ha avanzado que esto no significa que en septiembre no haya un recuerdo a la Virgen de los Llanos o "eventos puntuales", de acuerdo a criterios sanitarios, en los que ya trabaja el Consistorio.

La decisión "responsable y razonable" --y que se comunicó este martes en Junta de Portavoces a las formaciones que integran el Consistorio-- se ha tomado en función a las distintas normas de salud pública en vigor por la crisis del COVID-19, y de acuerdo a un informe del servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento que, atendiendo a criterios técnicos, ha concluido que no se pueden garantizar medidas de salud pública y seguridad en este evento.

"Desde el punto de vista sanitario no se considera en ningún punto viable ya que no se garantizan las medidas de salud pública dirigidas a evitar los contagios", pero tampoco desde el punto de vista de la coordinación de actividades empresariales, del tiempo de exposición y número de trabajadores expuestos, de una gestión de residuos segura, que también "se ve comprometida", al igual que la distancia personal y la aglomeraciones, ha detallado el primer edil.

El informe concluye que no se pueden garantizar todos esos puntos y, como ha relatado Casañ, "la crisis del coronavirus no es ninguna broma" y no pueden permitirse "pasos en falso ni dar marcha atrás" ni olvidar que "a diario aún mueren ciudadanos", porque el COVID-19 "puede ser invisible pero está entre nosotros", ha reseñado, agregando que la inmensa mayoría de los colectivos implicados --a los que ha agradecido su apoyo-- entienden que la suspensión "es lo razonable y lo necesario" en estos momentos.

"GOLPE MUY DURO"

El alcalde de Albacete ha incidido en que suspender la feria ha sido "un golpe muy duro" y una decisión "complicada de tomar", teniendo en cuenta que se refiere al "gran acontecimiento de la ciudad", a la "gran feria de España, por su naturaleza y dimensión". "Todos sabemos lo que significa renunciar a celebrar la Feria en honor a la Virgen de los Llanos", que no solo es tradición sino motor económico y de creación de empleo y promoción "en todo el mundo".

No en vano, ha recordado que el pasado año 2019 por la Feria de Albacete pasaron 2,5 millones de visitantes y que este evento, aunque sin estudios precisos, genera un volumen de negocio de entre 80 y 100 millones de euros, beneficiando, además, a las más de 2.000 plazas hoteleras de la ciudad, a más de 1.200 establecimientos de hostelería y a 4.000 comercios, siendo "uno de los grandes motores económicos de Albacete y de Castilla-La Mancha".

Ha recordado Casañ que igual que la ciudad no podrá festejar a su patrón, San Juan, la feria no se podrá celebrar "en el formato en que tenemos costumbre" pero sí ha avanzado que desde el Ayuntamiento lucharán y no tirarán la toalla para ofrecer a los albaceteños lo que en su momento esté a su alcance.

Así, ha tendido la mano a la sociedad y a todo el mundo para que puedan hacer sus aportaciones en los próximos días y ver qué tipo de actividades, en recuerdo a la Virgen de los Llanos o de carácter puntual, se pueden desarrollar, siempre de acuerdo con los criterios sanitarios, ya que lo fundamental es la salud "y no crear ilusiones allá donde, de momento, no se pueden generar".

FERIA Y ESCUELA TAURINA

A preguntas de los medios por la feria taurina, que tampoco se celebrará, Casañ ha explicado que el contrato con la empresa taurina está en "suspensión temporal" y se reanudará de cara a la feria del año que viene, manteniendo la naturaleza jurídica del contrato, "aunque se puede implementar alguna modificación devenida por la situación de crisis", ha añadido.

En relación a la escuela taurina que tiene lugar durante el verano, ha explicado que ya están trabajando en ello, "escuchando todas las propuestas", siempre teniendo en cuenta que "el Ayuntamiento de Albacete va a luchar para que tenga lugar en base a las indicaciones que vayan renovando y refrescando las autoridades sanitarias". Al respecto, ha aclarado que el Ayuntamiento "no se cierra" a que se pueda llevar a cabo, pero deja claro que "lo primero es la salud y luego va todo lo demás".

El alcalde, que ha concluido asegurado que "cuando la normalidad vuelva, si seguimos siendo responsables, también volverá" la Feria de Albacete y ha animado a "cargar las pilas para la feria de 2021", ha cerrado su intervención dando paso a un video en el que albaceteños destacados en distintos ámbitos como Pedro Piqueras, Elisa Belmonte, Alba Redondo, Miguel Cano, Ángel Antonio Herrera, Joaquín Reyes, María Rozalén y Andrés Iniesta, animan a sus paisanos y rinden homenaje a una feria que volverá.

La Feria de Albacete fue declarada de Utilidad Comercial Nacional, por Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 22 de julio de 1933, y posteriormente como Fiesta de Interés Turístico Nacional, por Real Decreto de 16 de febrero de 1980, y con posterioridad de Interés Turístico Internacional, por Orden de la Secretaría de Estado de Turismo de 1 de septiembre de 2008. Hasta ahora sólo había dejado de celebrarse en 1884 por el cólera y varios años con motivo de la Guerra Civil Española.

TASCAS DE FERIA

De otro lado y preguntado por la posibilidad de prolongar el establecimiento de las tascas de la feria al no celebrarse esta, el alcalde ha confirmado que el Ayuntamiento está en contacto con representantes de las mismas y con la Delegación de Sanidad en la provincia de Albacete para estudiar de qué manera abordar este asunto.

"Ya se está trabajando y, en este sentido, mano tendida y puerta abierta del Ayuntamiento para que puedan empezar cuando lo consideren dentro de los criterios de la salud y de la sanidad de la ciudad de Albacete", ha afirmado Casañ, asegurando que la institución no va a ser un "palo en la rueda" de ninguna actividad económica de la ciudad.

Ha apuntado que, al no celebrarse la feria, las tascas podrían estar más tiempo, "al menos los meses que no han estado en funcionamiento" y esa oferta "está encima de la mesa de las propias asociaciones".

AGLOMERACIONES EN TERRAZAS

De otro lado, y preguntado por las aglomeraciones en diversos bares de la ciudad desde que comenzó la fase 1 en Albacete, ha indicado que desde el Consistorio se está trabajando en la dirección de "llamar a la concienciación" de los albaceteños.

Además, el primer edil ha asegurado que va a apoyar el comportamiento "razonable" de los albaceteños y "castigar y perseguir" los comportamiento incívicos" puesto que considera que "hay gente que parece ser que no ha vivido ni en Albacete ni en España puesto que su comportamiento está siendo "altamente inadecuado".

Al respecto, ha explicado que este mismo miércoles la Junta Local de Seguridad va a mantener una reunión en la que van a participar todas las administraciones, con el objeto de "seguir trabajando" en las novedades que vayan surgiendo con motivo de la desescalada.