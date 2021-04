Coronavirus.- Girona celebrará un festival para 250 personas con mascarilla y sin distancias

Girona acogerá el próximo sábado, a modo de prueba piloto, un festival de música electrónica para un público de 250 personas con mascarilla, sin distancias de seguridad, y que podrán bailar y tomar consumiciones del servicio de bar.

En una entrevista a Rac1 recogida este domingo por Europa Press, el impulsor y presidente del Centre Blockchain de Catalunya, Quirze Salomó, ha explicado que los asistentes que no estén vacunados o que no hayan pasado el coronavirus hace menos de tres meses tendrán que hacerse un test de antígenos previo para acreditar que no son positivos y poder entrar.

La prueba, que se celebrará desde las 18.00 hasta las 22.00 horas, será la nueva edición del festival 'Mercè Electrònica', y las entradas se han puesto a la venta este mismo domingo.

El concierto contará con la presencia de cinco disc-jockeys: Andrés Campo, Viviana Casanova, Blanca Ross, Ricard Garroset y Dídac Balaguer.

Esta prueba forma parte del ensayo clínico 'Obrir Girona', que también ha impulsado un ciclo de cenas que empezó el viernes en la capital gerundense para comprobar la efectividad de certificados digitales que acrediten que los comensales no son positivos de Covid-19 y permitir así reactivar el sector de la restauración por la noche.