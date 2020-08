Coronavirus.- Entran en vigor en Valencia la limitación del ocio nocturno a la 1.30 y las reuniones a 15 personas

Las medidas "excepcionales y temporales" adoptadas por la Conselleria de Sanidad en la ciudad de València para evitar la transmisión del coronavirus ante los rebrotes que se están registrando, entre las que se encuentra limitar la apertura del ocio nocturno a la 1.30 horas y las reuniones privadas a 15 personas, entran en vigor este viernes con su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y estarán vigentes durante los 14 próximos 14 días

Sanidad justifica la adopción de estas medidas adicionales, que entran en vigor ese viernes por el incremento del número de casos en las últimas semanas registrados en la ciudad, especialmente en franjas de edad jóvenes y adultos, y para seguir las directrices de la OMS y del Ministerio de Sanidad de evitar cualquier acontecimiento masivo.

Por ello, en la resolución se limita el aforo del sector de hostelería, restauración, ocio nocturno, espectáculos culturales al aire libre y zonas comunes de hoteles al 60%. Además, bares y restaurantes deberán asegurar la distancia física de 1,5 metros entre las mesas, con una ocupación máxima de 10 personas por mesa o agrupación de mesas. Sanidad permite el acceso al interior y el servicio en barra si se mantiene esta distancia.

Asimismo, bares, restaurantes, pubs y discotecas deberán cerrar como máximo a la 1.30 horas y a partir de esa hora no se permitirá el acceso de clientes ni se servirá ninguna consumición. Además, desde las 00.00 horas el consumo de productos o bebidas del establecimiento se realizará exclusivamente en las terrazas, sentados en mesas y queda totalmente prohibido fuera de este área. Las discotecas no podrán tener pistas de baile, espacio que se ocupará con mesas, y se prohíbe el botellón en la calle o espacios públicos.

Del mismo modo, a partir de las 00.00 horas solo se podrá transitar por las áreas comunes de los centros comerciales para acceder o salir de los locales de hostelería o de ocio pero sin poder permanecer ni consumir en dichas áreas.

Por su parte, las actividades de animación o clases grupales de hoteles serán para un máximo de 25 personas, mientras que en las actividades y espectáculos culturales al aire libre deberá garantizarse la distancia de seguridad interpersonal o, en su defecto, medidas alternativas de protección física.

El uso de mascarilla será obligatorio, aunque se mantenga la distancia de seguridad, salvo en el caso de unidades de convivencia, que podrán sentarse en localidades contiguas. El público deberá permanecer sentado y se requerirá asiento preasignado. De igual modo, las reuniones familiares o sociales en espacios privados no podrán superar las 15 personas

SIN VISITAS NI SALIDAS DE RESIDENCIAS

Por su parte, se suspenden las visitas a residencias de personas mayores y diversidad funcional salvo las estrictamente necesarias por razones sanitarias y las de acompañamiento en situación de fallecimiento inminente, aunque se mantendrán y promoverán los contactos con familiares mediante llamadas telefónicas y videollamadas.

Del mismo modo, se podrán autorizar el acercamiento de familiares con cita previa para contacto visual, pero siempre que sea sin entrar en el edificio, sin contacto físico y a través de mamparas, cristales u otras barreras físicas similares.

Las visitas de residentes con infección resuelta, solo si se han sectorizado las cohortes *a* (no caso ni contacto de caso) y *e* (casos con infección resuelta), pueden realizarse en un circuito sin contacto con los residentes, si no comparten habitación con residente susceptible y se extreman las medidas de precaución. En ningún caso se permitirá la entrada a personas con síntomas respiratorios o fiebre.

También se prohíben las salidas del centro salvo las estrictamente necesarias por causa no demorable a criterio médico y las de residentes con infección resuelta, solo si se han sectorizado los grupos *a* (no caso ni contacto de caso) y *e* (casos con infección resuelta), y no compartan habitación con residente susceptible y se extreman las medidas de precaución.

En los centros residenciales de diversidad funcional y salud mental, se mantendrán las salidas terapéuticas y prácticas deportivas y paseos de personas residentes sin sintomatología ni contacto de riesgo extremando las medidas de prevención y protección y no requerirán pruebas diagnósticas ni cuarentena adicional posterior, salvo que durante ellas se haya producido contacto estrecho con un caso.

Además, si existe una duda razonable de que durante la salida se haya podido producir una exposición a la Covid-19 y de que no se hayan cumplido las recomendaciones preventivas, se procederá al aislamiento preventivo del residente y se consultará a la Comisión sobre el procedimiento a seguir.