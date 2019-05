El coro Sing & Choir homenajea a 'The Beatles' en su tercer espectáculo el 12 de mayo en el Teatro Carrión de Valladolid

El coro 'Sing & Choir' homenajeará a The Beatles, la legendaria banda de Liverpool (Reino Unido) con su tercer espectáculo, 'Get back to The Beatles', el próximo 12 de mayo a las 20.00 horas en el Teatro Carrión de Valladolid.

El grupo coral y banda de música 'Sing & Choir' es un coro joven formado en 2017 por una treintena de jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 23 años de edad. La banda está integrada por un batería, dos guitarras eléctricas, teclado y bajo eléctrico.

En su aún corta trayectoria, el coro, bajo la dirección artística de Sergio Casorrán, ha estrenado anteriormente dos espectáculos 'Walking on Sunshine' y 'The Beatles and Friends'.

Casorrán lleva más de quince años de experiencia en la dirección coral y puso en marcha hace diez años el proyecto musical CantaEduca en los colegios vallisoletanos Santa Teresa de Jesús, Jesús y María, Rafaela María, Maristas Inmaculada y Maristas Centro Cultural.

En esta ocasión, ha explicado que el nuevo espectáculo, "enteramente coral", recorrerá las canciones y singles de los discos más representativos del grupo de Liverpool.

En concreto, interpretarán canciones de 'Twist and Shout'; 'Abbey Road'; 'Magical Mystery Tour'; 'Rubber Soul'; 'Let it Be' o 'White Album'. "Existen muchos grupos 'tributo' a The Beatles, pero ningún coro se ha atrevido antes a afrontar este difícil reto, creando un concierto vocal único y en riguroso directo", ha valorado Casorrán en declaraciones a Europa Press.

Además, ha precisado que el grupo lleva trabajando durante casi un año el programa de este nuevo espectáculo, con el que 'Sing & Choir' ofrecerá su cuarto concierto. Para ello, el equipo musical busca y da forma a arreglos de canciones de The Beatles que puedan funcionar en un coro a cuatro voces, con una banda de música en directo.

"Nos hemos atrevido con un programa muy ambicioso donde intentamos hacer un recorrido por sus estilos y canciones mas representativos. Ofreceremos un gran espectáculo en el Teatro Carrión que espero que guste tanto a los fans de la mítica banda británica como al público familiar", ha subrayado.

El título del nuevo espectáculo 'Get back to The Beatles' incluirá temas como Twist and Shout; Hello; Goodbye; Sgt Pepper's Lonely hearts club band; Here comes the sun; While my guitars gently weeps; Michelle; All you need is love; I want you; Penny Lane; Eleanor Rigby; Across the Universe; Because; Let it be; Lady Madonna; Get Back y Hey Jude.