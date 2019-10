La coreógrafa y bailarina Blanca Li, nueva directora de Teatros del Canal

(Actualiza con mas información y con declaraciones de Blanca Li y de la consejera de Cultura de Madrid)

La coreógrafa y bailarina granadina Blanca Li (1964) es la nueva intendente de Teatros del Canal, "buque insignia de la cultura" de la Comunidad de Madrid, de la que depende, según ha anunciado este martes en rueda de prensa la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz.

La consejera ha explicado que se había convocado de urgencia esta mañana a la prensa para dar a conocer el nombramiento de Li, residente desde hace muchos años en París, porque no debían esperar más a hacer pública la decisión sobre el nombre de quien ocupará el puesto en el que han estado antes Albert Boadella (2009-2016), Alex Rigola (julio a septiembre de 2016) y Natalia Álvarez Simó (2016-2019).

"Es la persona idónea para encarar los teatros y por eso se lo ofrecimos. Luego le pedí un proyecto y lo que me entregó me entusiasmó. Me alegra pensar que una persona que llevaba tanto tiempo fuera de España vuelva a casa y venga a poner su talento al servicio los españoles", ha dicho la consejera.

Blanca María Gutiérrez Ortiz "Blanca Li", también conocida por sus trabajos como directora de cine y sus colaboraciones con Pedro Almodóvar, Michel Gondry, Paul McCartney, Beyoncé, Daft Punk o Coldplay, contará con un responsable de la programación teatral, cuyo nombre no ha querido desvelar "por el momento".

Con un presupuesto de 3,8 millones de euros, Li seguirá en la línea "bonita e inteligente" de trabajo de sus predecesores y abrirá el teatro, "su casa" durante los diez últimos años, porque allí ha llevado muchas de sus propuestas, a nuevas formas de creación como la realidad virtual o los espectáculos inmersivos.

"Quiero que haya clásicos, contemporáneos, cosas tradicionales, modernas, que hablen del futuro... que esté abierto a todas las formas de espectáculo y muy festivo y que viva de día y no solo de noche", ha precisado Li, aunque no ha querido detallar si continuará su contrato de programación con Clece.

"Hablaremos de todas esas cosas cuando llegue el momento", ha apostillado a ese respecto Rivera de la Cruz.

Teatros del Canal es, según su directora desde hoy, "uno de los mejores de Europa, con tres salas increíbles".

Por eso, entre sus objetivos está, su voluntad de que sea "más conocido" internacionalmente: "voy a aprovecharme de quien soy y de mis 27 años de gira por teatros del mundo entero, de mi savoir faire; quiero que sea un sitio al que todo el mundo quiera venir".

El contrato de Li está asociado directamente a la duración del mandato de quien ocupa la consejería de Cultura pero ella, ha dicho, "no piensa en eso" y va a poner "todo lo que pueda mientras dure. También me puede atropellar un coche mañana", se ha reído.

Revisará las coproducciones y las residencias de danza en los teatros, como la de Víctor Ullate, que ha anunciado públicamente que cierra su compañía.

"No sabemos cuál es la situación. Admiro mucho su trabajo y lamentaría mucho su desaparición", ha subrayado Rivera de la Cruz a lo que Li ha añadido que ella "también".

La directora de los teatros ha adelantado que respetará los contratos de coproducción que ya están en marcha y que su propósito es "ayudar a los artistas nacionales y de Madrid" para que no le ocurra lo que a ella, que tuvo que marcharse de su país "porque aquí no había forma".

La nueva directora de Teatros del Canal, primera coreógrafa que entra en la Real Academia de Bellas Artes francesa, Oficial de la Legión de Honor Francesa y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España, tiene un estilo creativo muy abierto, en el que combina flamenco, ballet clásico, danza urbana y contemporánea.