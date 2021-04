La coreógrafa argentina Ayelen Parolin actúa por primera vez en Barcelona

El Mercat de les Flors acoge la primera visita a Barcelona de la destacada coreógrafa argentina Ayelen Parolin, que presenta este mes de abril tres piezas, una de ellas estreno mundial, ya que en Bélgica, país donde reside, las restricciones por la pandemia han impedido mostrarla al público.

Los días 9 y 10 de abril, Parolin pondrá en escena un programa doble formado por "Wherever the music takes you II", una obra interpretada por ella misma junto a la pianista Lea Petra, y "With", un dúo para dos intérpretes masculinos que acaba de crear.

Completa el programa "Weg", una pieza de grupo para nueve bailarines y la pianista Lea Petra, que en Barcelona interpretarán los días 10 y 11 de abril ocho bailarines, porque uno de ellos está en cuarentena por covid.

La pandemia ha tenido un fuerte impacto en el proceso de trabajo de Parolin y ello se refleja en su última obra "With", según ha explicado este martes la coreógrafa.

"Me he alimentado del contexto actual, en el que los políticos toman decisiones absurdas, para crear una pieza donde no tengo que justificar las decisiones que tomo, porque son absurdas", ha afirmado.

No obstante, lo absurdo, lo grotesco y el humor ya estaba presentes en su obra antes del coronavirus, como se aprecia en las otras dos piezas que presenta en el Mercat de les Flors.

"Wherever the music takes you II" es una colaboración con la pianista y compositora Lea Petra, en la que las dos creadoras se burlan de nuestra sociedad, en la que triunfa la seguridad y la predicción con algoritmos, y reivindican el error, la duda y lo impredecible.

En "Weg", la misma pianista y ocho intérpretes buscan "el placer que sientes cuando empiezas a bailar: cuando eres niño y notas aquella vibración", según la coreógrafa.

"Junto con los intérpretes hemos buscado una danza que pudiera ser libre, singular, auténtica y universal", ha añadido.

Finalmente, "With" es la continuidad de "Weg" e indaga en la ingenuidad del ser humano y "en su lado idiota, porque quizás los idiotas son los únicos que pueden ser felices y libres".