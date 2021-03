El Congreso da luz verde a la reforma de la Ley de Mecenazgo

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy una Proposición de Ley, presentada por el PDeCat, que modificará la Ley de Mecenazgo aprobada en 2002 con el "objetivo principal" de incrementar los incentivos fiscales al mecenazgo.

Tras ser una de las propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez para esta legislatura (también lo fue en la anterior), finalmente ha sido la Proposición de Ley presentada por el PDeCAT la tomada en consideración para llevar a cabo la reforma de esta Ley de Mecenazgo, aprobada por primera vez en 1994 y cuya última actualización se llevó a cabo en 2002.

Esta iniciativa ha sido aprobada por 67 votos a favor y 42 en contra, en concreto con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto los del Partido Popular y el Grupo Mixto, y la abstención del Grupo Vasco.

Defendida por el diputado del PDeCat Sergi Miquel i Valentí, esta Proposición de Ley tiene como "objetivo principal incrementar los incentivos fiscales al mecenazgo", tanto si es efectuado por personas físicas, como por personas jurídicas o por no residentes.

En el caso de personas físicas, eleva los actuales porcentajes de deducción, del 75 al 90 por ciento para donaciones inferiores a 150 euros y del 30 al 50 por ciento para los importes que excedan los 150 euros. En el caso de personas jurídicas, el porcentaje de deducción se eleva desde el 35 al 50 por ciento.

Según ha matizado Miquel i Valentí, los estímulos "alcanzan porcentajes parecidos a los vigentes en otros países de Europa y, particularmente Francia".

Respecto a las actividades de I+D+i realizadas a través de contratos de investigación con universidades y centros de investigación de carácter público o con fundaciones en colaboración con las universidades, los porcentajes y límites de deducción se incrementan en 5 puntos.

El nuevo texto otorga particular importancia al micromecenazgo ya que prevé que las donaciones realizadas a través de dichas plataformas sean "plenamente deducibles".

Además, se revaloriza el papel de las comunidades autónomas en la determinación de los "proyectos susceptibles de beneficiarse del mecenazgo, en su territorio", y serán los órganos de la comunidad autónoma "los responsables de la valoración de los bienes cuando la donataria sea una comunidad autónoma".

También, amplía las modalidades de explotaciones económicas exentas, cuando sean desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro. Entre las nuevas actividades exentas están la organización de actividades públicas de difusión y promoción cultural o las prestaciones de servicios de inserción sociolaboral de personas sin empleo o en riesgo de exclusión social.

Entre otras nuevas aportaciones está la de "flexibilizar" la aplicación del IVA a las entidades sin finalidad de lucro que se hallan exentas, "con el fin de que este régimen fiscal realmente les sea favorable".

Por otro lado, la presente ley contempla una disposición final por la que cada tres años, el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, deberá evaluar los efectos de su aplicación y presentar un informe al Congreso para evaluar el impacto de las medidas contempladas, con la finalidad de mantenerlas o modificarlas.

En palabras del diputado popular Eduardo Carazo, a su partido le gusta que se proponga aumentar los incentivos fiscales al mecenazgo hasta equipararlos a otros países europeos o que se recojan incentivos a la ciencia o a la investigación y nuevas figuras como el micromecenazgo.

"Sin embargo -ha añadido- no entendemos que se aproveche una ley de mecenazgo para introducir reclamaciones independentistas, como la valoración de donaciones de bienes a entidades privadas que la haga la comunidad autónoma (...) o la pretensión de que los bienes aportados como dación de pago de impuestos deban pertenecer en la comunidad autónoma de origen. Eso originaria que un cuadro de Dalí, que era de Figueras, no se pudiera exponer en el Museo Reina Sofía".

Así, ha anunciado, tras la aprobación de esta toma de consideración, el Grupo Popular presentará en los "próximo días" una proposición de ley de promoción del mecenazgo, "que es necesaria, pero sin ningún añadido extraño".

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro, que ha dado su voto a favor, ha destacado que todas las deducciones y exenciones contempladas en la presente proposición de ley "tendrían un impacto aproximado en las arcas publicas de 295 millones de euros al año".

Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista también ha votado a favor, pero ya anunciado que introducirán enmiendas en su desarrollo porque consideran que esta iniciativa "persigue elevar a tanto alzado y sin clara justificación las actuales cuantías de las deducciones".

"No podemos convertir la revisión de esta ley en una mera competición de mejoras fiscales, tenemos que fortalecer un sector comprometido con los retos de nuestra sociedad, pero no podemos dar una falsa señal, no podemos compartir que la solidaridad se mueve solo por un interés fiscal", ha matizado la diputada socialista Patricia Blanquer.

Calificado este nuevo texto como "buen punto de partida", el Grupo Parlamentario de Ciudadanos también ha dado luz verde al texto del PDyCAT, a quien ha adelantado que "queda por delante mucho trabajo".

A favor también ha votado Vox, aunque ha criticado que este texto es una "copia de la propuesta presentada por Convergencia el 23 de mayo de 2014 cuando era aún diputado Durán i Lleida".