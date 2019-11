El Congreso de las Academias de la Lengua Española arranca en Sevilla con dos exposiciones y dos conferencias

El XVI Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española ha arrancado este lunes en Sevilla con un preámbulo de actos públicos, previo a la inauguración oficial este martes, que ha abierto el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), Santiago Muñoz Machado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.

Durante su intervención en el Teatro de la Fundación Cajasol, Santiago Muñoz Machado ha destacado que "en esta ciudad el 'Quijote' comenzó a desarrollarse como novela ejemplar", toda vez que ha señalado que "hay muchas cosas que hacer en el plano lingüístico pero también en el terreno cultural y literario".

Asimismo, ha destacado la agenda cultural de este congreso, "de gran importancia y que será abierta al público", así como la lectura popular continuada de 'Rayuela', de Julio Cortázar, que iniciará el propio Muñoz Machado, quien ha calificado este encuentro de las academias de "gran acontecimiento histórico".

En esta misma línea se ha expresado el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, quien ha dicho que este congreso "es uno de los acontecimientos culturales de más relevancia en los último años", para añadir que "se han volcado" con la celebración y que "no quedará un rincón en esta casa que no albergue algunas de las actividades organizadas".

Así, Pulido ha puesto en valor el conjunto de autores "de primer nivel" que acudirán a esta cita, "un magnífico encuentro sobre el español y la cultura que se desarrolla sobre nuestra lengua", y ha resaltado "la enorme variedad y el gran espectro de cuestiones vinculadas al español que se tratarán". Además, ha indicado que están agotadas todas las invitaciones para la mayoría de las conferencias programadas.

En este preámbulo cultural ha intervenido también el vicedirector de la RAE, José Manuel Sánchez Ron, comisario además de la exposición 'La ciencia. Un patrimonio panhispánico común', cuya inauguración oficial ha tenido lugar esta tarde en la sede de la Fundación Cajasol, donde también se ha abierto la muestra 'En blanco y negro: otras miradas académicas'.

Sánchez Ron ha asegurado que "no hay idioma que no pueda acoger las voces que representa la ciencia", toda vez que ha subrayado que esta muestra sobre ciencia es "alegre y muy visual". También ha apuntado que "habla sobre lo que nos ha unido en lo positivo y la negativo, es decir, no solo en lo que hemos hecho sino también en aquello que deberíamos haber hecho".

El académico y físico ha abundado en que en la exposición hay una primera parte "sobre lo que nos ha unido como empresa común" y una segunda que "le hiere más", ya que considera que "unos pueblos con una historia tan dilatada deberían ocupar más páginas en la historia de la ciencia y la tecnología". "En nuestro país no se le ha dado la importancia que merece a la ciencia y la tecnología", ha aseverado.

Por su parte, Muñoz Machado ha destacado que la muestra 'En blanco y negro: otras miradas académicas' acoge fotografías con momentos estelares del mundo de la academia española desde el siglo XIX hasta la actualidad.

Esta exposición es un paseo que guía, a través de las primeras fotografías en España, por la vida cotidiana e institucional de los académicos y de la corporación. Desde los tempranos retratos, en las famosas cartas de visite, pasando por acontecimientos sociales, escenas familiares y de la vida corporativa, la elección de las primeras académicas, etcétera, hasta terminar con las antiguas fotos del edificio de 1892, que continúa siendo la sede institucional.

La jornada de esta lunes continúa con nombres como Fernando Iwasaki, Luisa Valenzuela, Leonardo Padura y Carme Riera, quienes reflexionarán sobre si existe una literatura panhispánica, y la conferencia de Juan Gil, 'La Armada de Magallanes. El proyecto y su preparación'.

La inauguración institucional tendrá lugar este martes, 5 de noviembre, y en la misma, según la academia, participarán el director de la RAE y presidente de la Asale, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el alcalde Sevilla, Juan Espadas, y el secretario general de la Asale, Francisco Javier Pérez. Como colofón, habrá una lectura de José Luis Gómez sobre los orígenes de la literatura en español: el 'Cantar de mio Cid'.