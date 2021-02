Un concierto recupera en forma de hologramas a Roy Orbison y Buddy Holly

Los hologramas de Roy Orbison y Buddy Holly, acompañados de una banda y un coro en directo, protagonizarán un espectáculo que recalará en Madrid del 5 al 28 de febrero para rendir homenaje a "los pioneros del rock and roll" a través de un concierto conjunto que nunca tuvo lugar.

Será el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío el que acoja estos pases, el mismo que organizó iniciativas recientes en la misma línea, como la que recuperó con imágenes la figura de la soprano Maria Callas o la de la cantante Whitney Houston.

Para esta nueva aventura, The Rock N Roll Dreams Tour señala en su comunicado que cuenta con el audio remasterizado de estas dos grandes leyendas para que durante 75 minutos de espectáculo suenen éxitos como "Oh, Pretty Woman", "Only The Lonely", "Not Fade Away" y "That'll Be The Day".

Roy Orbison (Vernon, 1936) falleció de forma prematura a causa de un ataque al corazón en 1988 tras haber dado cuerpo y voz a un nutrido grupo de canciones, especialmente baladas, que le procuraron el sobrenombre del "Caruso del rock".

Su trayectoria, que vivió un resurgimiento precisamente en sus últimos años de vida, fue distinguida con seis premios Grammy, incluido el honorífico por toda su carrera, y su inclusión en el Salón de la Fama del Rock And Roll.

Buddy Holly, llamado realmente Charles Hardin (Lubbock, 1936), es reconocido como uno de los grandes pioneros del rock and roll en los años 50, influencia de otros artistas como el propio Elvis Presley, y a él se atribuye por ejemplo la típica alineación conformada por dos guitarras, bajo y batería.

Incluido de forma póstuma como miembro del Salón de la Fama, falleció de manera repentina en un accidente aéreo en 1959 en el que perdieron la vida asimismo Richie Valens y Big Bopper, lo que hizo que aquel episodio se recuerde como "el día que la música murió".