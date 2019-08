Concha Velasco: si alguien se merece el Nacional de Cine es Josefina Molina

"Si alguien se merece el Premio Nacional de Cinematografía es Josefina Molina". Así de rotunda se ha mostrado hoy viernes Concha Velasco tras enterarse por Efe del fallo del jurado, una decisión que le ha producido "una enorme alegría".

"Yo, las cosas más importantes de mi vida las he hecho con Josefina", ha asegurado telefónicamente la actriz, para quien su papel de Teresa de Jesús en la serie de televisión en la que la dirigió Molina es lo mejor de su carrera.

"Siempre he dicho que si tengo que dejar un testamento de que he sido una actriz, es santa Teresa", ha agregado Velasco, que se ha mostrado muy emocionada por el premio a quien considera una parte esencial de su vida profesional pero también personal.

Porque además de haber sido la directora que le ha dado sus mejores papeles -también trabajó con ella en "Esquilache"-, es una de sus grandes amigas.

"Me alegro mucho, no solo porque sea mujer, aunque el hecho de que sea a una mujer me alegra muchísimo. Es que es una mujer de muchísimo talento, una enorme directora y escritora, una mujer comprometida toda su vida", ha resaltado la actriz.

Y aunque ha señalado que Molina no tiene muchos trabajos en el cine, sí tiene títulos míticos, además de ser una gran escritora, de cuya obra ha destacado "En el umbral de la hoguera", una novela sobre santa Teresa que escribió tras finalizar la serie.

"Josefina es todo talento", ha afirmado Velasco, antes de considerar que la decisión de concederle el Premio Nacional de Cinematografía 2019 es "una elección maravillosa".