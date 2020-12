COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- El Palau de la Música se empapa del gypsy jazz valenciano de Jorge Riera Gypsy Quartet

El Espai Tarongers del Palau de la Música de València se llena este viernes, 11 de diciembre, del mejor gypsy jazz valenciano con el sorprendente y rítmico estilo 'manouche' de Jorge Riera Gipsy Quartet.

Se trata de la nueva cita del ciclo 'Jazz a Poqueta Nit'. Riera, acompañado por los músicos Carlos López, David Catalán y Francisco Blanco 'Latino', habituales de la escena del jazz valenciano, presenta al público 'From now on' a las 20 horas.

Es su primer trabajo en solitario, en el que rinde homenaje a la música de Django Reinhardt, precursor de este estilo jazzístico, desde una perspectiva personal, intentando ser respetuoso con su legado y su forma de entender la música y la vida, avanza el auditorio en un comunicado.

Jorge Riera es un guitarrista con una amplia trayectoria en el terreno musical y está muy vinculado al colectivo Sedajazz. Con su grupo de hard bop, BRB trío, tiene dos discos con los que ha girado por festivales del país. También colabora con varios proyectos, siempre alrededor del mundo del jazz y, en especial, en el estilo gypsy jazz.

La última cita de esta edición de 'Jazz a Poqueta Nit' llega el viernes 18 de diciembre con la visita de la cantante Eva Romero junto con el guitarrista Manuel Hamerlink, y con el trombonista Carlos Martín como artista invitado.