COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- Luis Sanz Irles firma una nueva traducción de 'The waste land' de T.S. Eliot que exalta su sonoridad

El escritor y traductor valenciano Luis Sanz Irles se ha embarcado en la "aventura" de realizar una nueva traducción de 'The waste land', obra de T.S. Eliot clave en la historia de la poesía. En 'La tierra baldía' (Olé Libros) aporta una nueva perspectiva sobre el texto que presta especial atención a un aspecto "esencial" del original: su "sonoridad y musicalidad".

Así lo ha manifestado el autor, en una entrevista con Europa Press, con motivo de la publicación del libro, una edición bilingüe inglés-castellano que constituye "una de las grandes apuestas" de la editorial valenciana para la nueva temporada.

Sanz Irles ha confesado que el primer desafío al que se enfrentó fue aceptar el reto. "Cuando uno decide, sin excesiva premeditación, embarcarse en una aventura como esta es porque conoce bien la obra. Sabía que hay muchas traducciones y la pregunta inevitable es 'qué voy a aportar'; me persuadí a mí mismo de que sí podía aportar algo".

Y esa novedad es, que pese a la existencia de traducciones anteriores "buenas, malas y muy malas", este autor echaba en falta una versión que atendiera a la sonoridad de la "fastuosa" 'The waste land' sin dejar de lado, por supuesto, el contenido.

De este modo, la traducción subraya el aspecto formal de la creación de Eliot, hecha de "rimas, de métrica, de una sonoridad electrizante, con un ritmo martilleante y tremendo y una gran musicalidad", que contrasta con el estilo austero de la mayoría de los poetas norteamericanos del momento.

Se trata pues de un proyecto "complejo" en el que hay que "evitar el ridículo". "No se puede ir rimando armiño con cariño", ríe el traductor, que asegura que para llevar a cabo al empresa ha estado trabajando dos años y medio. "En este tiempo he estado viviendo con el poema, he sido su inquilino y he pagado puntualmente el alquiler intentando hacer el menor daño posible al edificio", ha aseverado.

"CAMBIÓ LA MANERA DE LEER Y DE ESCRIBIR POESÍA"

Espera que esta nueva edición dé la oportunidad a los lectores de descubrir "un poema que cambió la manera de leer y de escribir poesía", además de una obra que "reivindica lo más grande de la cultura occidental y el drama de dejar de beber de las fuentes culturales".

Sobre la labor del traductor, Luis Sanz Irles subraya que "no está en absoluto tan reconocida como debería". Además, cree que traducir poesía constituye "un acto de rebeldía", debido al "exiguo número" de lectores de este género.

Aun así, cree que escribir poesía es "una necesidad imperiosa, una labor vocacional que va en la estructura cromosomática" de una parte de la población. "Aunque no se lea, seguirá habiendo poetas y poesía hasta el fin de los días", finaliza.