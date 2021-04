COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- La Jove Orquestra de la Generalitat ofrece tres conciertos en València, Alicante y Teulada-Moraira

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV) concluirá su encuentro de primavera, que tiene lugar desde el 1 de abril en el Palau de les Arts de València, con tres conciertos, bajo la dirección de Pablo Rus Broseta, en València, Alicante y Teulada-Moraira.

El concreto, la JOGV saldrá a escena este viernes 9 de abril a las 19.30 horas en el Auditori Teulada-Moraira, el sábado 10 de abril a las 19.00 horas en el Palau de les Arts de València y el domingo 11 de abril a las 17.30 horas en el ADDA de Alicante, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

El programa que se interpretará en los tres conciertos y se ha preparado durante el encuentro tiene una duración de 65 minutos, sin pausas, y está compuesto por la Sinfonía 8 'Incompleta', de Schubert, 'Five interludes to be heard in the dark', de Marc Garcia Vitoria, compositor residente, y el 'Concierto para violín', de Sibelius. En esta ocasión se ha contado también con Júlia Cruz como directora asistente y con el compositor residente Marc Garcia Vitoria.

Los tres conciertos contarán con la participación del violinista Jacobo Christensen Fabuel, ganador del II Certamen de Jóvenes Solistas, convocado por el Institut Valencià de Cultura. El certamen tiene como objetivo impulsar la carrera artística y estimular el perfeccionamiento de los jóvenes intérpretes valencianos, hasta los 28 años de edad, en cualquiera de las especialidades instrumentales.

El cartel del encuentro de primavera de la JOGV ha sido diseñado por Migue Martí, que también ha sido el encargado de hacer el logo de la orquesta.