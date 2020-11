COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- Un grupo de bailarines escapa de la realidad que nos ha tocado vivir en la apertura del 33 Dansa València

El programa doble 'Beyond / Bending the Walls' de la compañía Lava del Auditorio de Tenerife, inaugura este martes, 10 de noviembre, a las 21.30 horas en el Teatre Principal de València, la 33 edición de Dansa València.

Fernando Hernando construye en 'Bending the Walls' una coreografía delicada y emocionante en la que los bailarines parecen esforzarse por levantar una pared. Una metáfora sobre la fuerza psicológica, física y emocional que las personas utilizan para poder escapar de la realidad que nos ha tocado vivir.

'Beyond', de Virginia García y Damián Muñoz de La Intrusa Danza, es una experiencia de búsqueda a través de paisajes emocionales de la memoria. Un escenario de incertidumbre que obliga constantemente a crear o reflexionar sobre el propio itinerario vital, destaca el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

LA COMPASIÓN COMO TRAUMA Y FRACASO COLECTIVO

Este martes también se puede ver en Dansa València, a las 20 horas en el Teatre Rialto, el último montaje de La Phármaco: 'Bekristen - La Domesticación', una pieza de Luz Arcas que reflexiona sobre la compasión como necesidad humana, trauma social y fracaso colectivo.

Se trata del primer capítulo de una trilogía que resulta de un proyecto surgido en Guinea Ecuatorial y que reflexiona sobre la compasión como necesidad humana, trauma social y fracaso colectivo.

'Bekristen' significa 'cristiano' en lengua fang, la que se habla en Guinea Ecuatorial, donde comenzaron a trabajar en 2016 en este proyecto de la coreógrafa y de donde proceden algunos de sus movimientos tradicionales y uno de sus bailarines, Papa de Zez.

Paralelamente, el 'performer' e investigador Vicente Arlandis, presenta el proceso abierto de trabajo 'En Helvética no, no, no'. Un laboratorio del IVC programado este martes a las 18 horas en la Sala Matilde Salvador de La Nau.

Arlandis lleva a escena el papel de la voz y, sobre todo, de la palabra en la construcción coreográfica, y cómo juega la imaginación en la construcción de la arquitectura escénica y de la experiencia estética del espectador.

Y la compañía La Veronal presenta en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) su pieza breve 'Fukuoka'. Es un ejercicio de estilo con influencia flamenca y matices completamente abstractos donde el lenguaje Kova se pone de manifiesto y acerca al universo que Marcos Morau y La Veronal han desarrollado en los últimos diez años.