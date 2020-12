COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- La escritora María Bastarós protagoniza la última charla del ciclo 'Literatura i música pop, al Palau'

La escritora y gestora cultural María Bastarós --ganadora en 2018 del Premio Puchi Award, Premio Cálamo Otra Mirada y el premio de Narrativa de la Asociación de Críticos Valencianos por su primera novela, 'Historia de España contada a las niñas'-- protagoniza este jueves a las 19.00 horas, la última cita de la serie de charlas del ciclo 'Literatura i Música Pop..., al Palau'.

La actividad se retransmite este año en streaming desde la Sala Lucrecia Bori del Palau de la Música, mediante la página Facebook del auditorio valenciano. Estará acompañada por la poeta y corresponsable de la Librería Bartleby, Luci Romero, informa el organismo municipal en un comunicado.

La concejala de Cultura y presidenta del Palau, Gloria Tello, ha hecho una valoración muy positiva de la presente edición de este ciclo, "que está permitiendo descubrir vía streaming, como la literatura y la música de nuestros días interactúan y se relacionan más estrechamente de lo que se pudiera pensar, abriendo un amplio abanico de posibilidades y de mutua inspiración".

María Bastarós, licenciada en Historia del Arte (premio de excelencia de fin de carrera Carlos Ribá) y máster en Gestión Cultural por la Universidad Carlos III, también ha publicado en 2018 'Herstory: una historia ilustrada de las mujeres', una obra de no ficción, con Nacho Moreno y la ilustradora Cristina Daura.

Al año siguiente, su relato 'Fantasma' abre la antología 'Ya no recuerdo qué quería ser de mayor'. Ha comisariado 'Muerte a los grandes relatos' o 'Apropiación, disidencia y sabotaje', acontecimientos como Aullido, anti-jam poética o el ciclo de performance e instalación artística 'Inesperadxs, no, no me he equivocado de baño'.

SEGUNDA NOVELA

Asimismo, es coautora del primer itinerario LGTB 'Amor Diverso' (Thyssen Bornemisza) y ha dirigido talleres de arte y participación como 'Acción Postal para Matadero Intermediae' (Madrid) o 'Hack them with feminismo' para Espacio Oculto (Madrid). En 2015 creó la plataforma cultural 'Quién Coño Es' y el fanzine de crítica de arte vinculado a esta, recibiendo el II Premio MAV a Mejor iniciativa de autora menor de 35 años. Actualmente trabaja en su segunda novela, que saldrá en 2021 e imparte el curso de escritura creativa 'Apuntes desde el Valle Inquietante'.

Para el director del Palau, Vicent Ros, con esta última cita de este año "finaliza esta interesante edición de carácter online, que de buen seguro se repetirá en posteriores charlas, combinando la emisión en redes sociales y también de manera presencial, para llegar a toda la ciudadanía".

La serie de charlas del ciclo 'Literatura y Música Pop..., en el Palau', coordinadas por Rafa Cervera, empezó el 19 de noviembre con Manel Baixauli, acompañado por la periodista, presentadora y locutora, Maria Josep Poquet y continuó con Kike Parra, escritor y profesor de escritura creativa, acompañado por el periodista Rafa Rodríguez.