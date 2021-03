COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- Documentales sobre Víctor Manuel y el productor Mario Pacheco despiden el ciclo 'Albanta(s)' en la Sala SGAE

El ciclo de documentales musicales 'Albanta(s)' se despide de la Sala SGAE Centre Cultural de València con dos trabajos que recorren la vida y obra del cantautor Víctor Manuel y del productor musical Mario Pacheco.

Así, este martes, 9 de marzo, se proyectará 'Revelando a Mario', de Simó Mateu, y el jueves 11, el largometraje 'El abuelo Víctor', de Emilio J. Ruiz. Las proyecciones serán a las 18.00 horas, y la entrada es gratuita, si bien, de acuerdo con el protocolo contra la covid-19, el aforo se ha reducido a 50 butacas y es imprescindible confirmar asistencia.

Esta muestra de películas musicales es una iniciativa de la Fundación SGAE, desarrollada por su Consejo Territorial de la Comunitat Valenciana, que gira en torno a cuatro figuras fundamentales de la música popular española: los mencionados Mario Pacheco y Víctor Manuel, y los cantautores Luis Eduardo Aute y Chicho Sánchez Ferlosio, quienes protagonizaron la pasada semana las dos primeras sesiones del ciclo. El título, 'Albanta(s)', hace referencia a la popular canción de Aute en la que se hacía referencia a un mundo imaginario y libre en el que todo es posible.

Escrito por Javier Bizarro, Pau Cavaller y Simó Mateu, y dirigido por este último, 'Revelando a Mario' (2020) ofrece una mirada íntima a la trayectoria profesional del madrileño Mario Pacheco (1950-2010), un hombre que fuera de los focos y el ruido mediático protagonizó una revolución sin precedentes en la música y fotografía españolas, destaca la organización en un comunicado.

Con su mujer Cucha Salazar creó a inicios de los años 80 el sello discográfico Nuevos Medios, cuyo logotipo firmó Joan Miró y con el que, además de distribuir álbumes de artistas internacionales como Joy Division, New Order o The Smiths, y de lanzar a grupos y artistas nacionales de la talla de La Mode, Golpes Bajos o Claustrofobia, impulsó la denominada world music y puso en órbita la escena del nuevo flamenco; de hecho, fue el artífice de álbumes históricos como Blues de la frontera de Pata Negra, Shongai de Ketama y Quien no corre, vuela de Ray Heredia, entre otros. Como fotógrafo, por otro lado, se le recuerda por instantáneas como las de Jimi Hendrix en el festival de la isla de Wight en 1970 o las que realizó a Camarón de la Isla para su disco La leyenda del tiempo.

El productor musical Joe Boyd (quien trabajó con Pink Floyd, REM o Nick Drake, entre muchos otros) y los músicos Peter Hook (Joy Division y New Order), Martirio, Pau Riba o Teo Cardalda (Golpes Bajos y Cómplices) son algunos de los nombres que participaron con sus testimonios en 'Revelando a Mario', documental que, en palabras del realizador Simó Mateu para el diario El País, pretende dar a conocer el trabajo de "un hombre querido y respetado dentro de la industria musical, pero que quizá no ha recibido el reconocimiento que se merece por parte de las instituciones culturales".

'Revelando a Mario' sumó ocho candidaturas en la 35ª edición de los Premios Goya y el 9º Evolution - Mallorca International Film Festival le otorgó el Premio al Mejor Documental Made in Baleares.

Simó Mateu es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Cardenal Herrera - CEU de Valencia. Con gran experiencia como realizador y montador, ha trabajado en numerosos programas para IB3 Televisió, como Fent trull o 50 minuts, y en videoclips para artistas como Antonio Carmona o El Kanka. 'Revelando a Mario' es su primer documental como director y guionista.