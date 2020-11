COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- Un ciclo de conferencias de la UJI analiza la literatura infantil y juvenil

La Universitat Jaume I de Castelló acogerá del 16 de noviembre al 9 de diciembre de 2020 el ciclo de conferencias en línea 'La literatura infantil y juvenil: análisis teórico y aplicaciones prácticas', que abordará obras de varios siglos y propuestas desde el realismo a la distopía.

Organizado por la profesora del Departamento de Estudios Ingleses de la Universitat Jaume I, Elena Ortells, el ciclo se enmarca en el Proyecto UJI-B2018-02 (2019-2021) dentro del Plan de Promoción de la Investigación de la universidad pública de Castelló, según ha informado la institución en un comunicado.

La primera conferencia será impartida por la profesora Ortells el 16 de noviembre con el título 'Young adult literatures in the 20th and 21st century' ('Literaturas juveniles en los siglos XX y XXI').

En la segunda conferencia, el 25 de noviembre, la catedrática de Literatura de los Estados Unidos de la Universitat de València, Carme Manuel, hablará sobre 'The origins of children's literature in the 18th century' ('Los orígenes de la literatura infantil en el siglo XVIII').

El escritor y profesor de la UJI, Santiago Posteguillo, presentará la tercera conferencia, el 30 de noviembre, que estará dedicada a 'El relato histórico desde la perspectiva del lector juvenil'.

El ciclo finalizará el 9 de diciembre con la conferencia 'From realism to dystopia: an exploration of contemporary trends in young adult fiction' ('Del realismo a la distopía: una exploración de las tendencias contemporáneas en la ficción juvenil') que será impartida por la profesora de la Universitat d'Alacant, Lourdes López Ropero.

Todas las conferencias comenzarán a partir de las 18 horas.