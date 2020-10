COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- El Bellas Artes busca "vías alternativas" para ir interviniendo su colección en la línea del Plan Museológico

González Tornel destaca la "sintonía" con el Ministerio y que la ausencia de fondos para el plan en los PGE 2021 "no hipoteca el futuro"

El director del Museo de Bellas Artes de València, Pablo González Tornel, ha asegurado que el hecho de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 no contemple dotación para el plan museológico "no hipoteca nada el futuro" de la pinacoteca porque "se buscarán otras vías para ir interviniendo la colección permanente". Además, ha afirmado que el Ministerio, con quien mantienen una sintonía "inmejorable" ya les justificó la asignación presupuestaria con una situación "complicada".

En ese sentido, ha señalado, en la rueda de prensa para presentar la exposición 'Mas museo', que ya ha hablado con la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, de estas vías alternativas "siempre teniendo en mente una especie de estrella polar que debe ser un Plan museológico que ha sido aprobado por consenso".

De este modo, ha asegurado que "se pueden ir haciendo muchas cosas sin necesidad de que se realice un desembolso a tocateja de los 2 millones de euros que supone la aplicación total de una nueva museografía". Así, "se puede ir trabajando poco a poco, llegar a pactos parciales" entre la Generalitat y el Ministerio para "ir acometiendo pequeñas intervenciones siempre en la dirección de aquel museo al que queremos llegar todos".

Al respecto, ha admitido que cuando se negocian presupuestos "hay siempre por parte de los participantes, y yo me incluyo, un cierto nivel de teatralización para intentar conseguir lo máximo posible". Por ello, ha considerado que "no debe ser algo para hacer especiales dramatismos" y ha recalcado que estos presupuestos "no debe verse como un acto autoritario" de Madrid porque "ya se había hablado antes con nosotros". Además, ha recalcado que, en estos dos meses que lleva al frente del museo, la "sintonía" ente la dirección valenciana con la estatal es "inmejorable".

Así, ha relatado, el Ministerio les explicó "cuál es la situación de las arcas en este momento y en qué ámbitos es viable acometer intervenciones, como en el entorno urbano del museo, pero no se va poder compatibilizar con otras inversiones deseables pero que en una situación recaudatoria complicada hay que intentar hacer lo que se puede".

González, preguntado por si trasladará esas necesidades al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, en su visita a la pinacoteca de esta tarde, ha replicado: "Yo soy una persona muy, muy educada, y tengo por norma jamás hablar de dinero en una primera cita".

NUEVOS ENFOQUES PARA GANAR PÚBLICO

Asimismo, ha pedido "un poco de tiempo de rodaje" para poder plantear "un nuevo enfoque" para el museo con "el objetivo de plantear aperturas diferentes que sean capaces de conectar con un público diferente". González se ha negado a avanzar nada, pero ha admitido que ya está "maquinando" alguna cosa para que las colecciones de arte contemporáneo de la Real Academia de San Carlos tenga "una visibilidad distinta de la que han tenido hasta ahora".

"Hay muchas cosas del proceso de ideación y concreción que espero que a lo largo de 2021 puedan ir dándole un aire relativamente fresco a un museo que es maravillo y que es, de largo, el mejor de bellas Artes de España", ha apostillado.

Por su parte, la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, ha agregado que esta situación no la conocieron ayer porque el trabajo con la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio es "continuo y fluido" y, de hecho, ha confirmado que ya están trabajando en este tema.