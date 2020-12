COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- El bar La Residencia de "culto musical underground" lanza un crowdfunding para salir a flote

El bar La Residencia de València de "culto musical 'underground'" ha lanzado un 'crowdfunding' para salir a flote por la crisis y evitar su cierre definitivo.

"Cualquier aportación será bienvenida y será otro grano de arena para conseguir que este lugar y este colectivo pueda seguir adelante hasta que podamos de nuevo autogestionarnos", expresa el equipo detrás del local en su campaña a través de GoFundMe.

Desde hace cuatro años, La Residencia se ha convertido en hogar de bandas y presentaciones musicales, aunque cerró tras la pandemia por las restricciones. Sin embargo, continúan pagando el alquiler y "escasean" los ahorros que tenían.

"Si nos conoces y has estado alguna vez podrás llegar a entender lo que supone este espacio para València y no solo para esta ciudad: montones de bandas y gentes de otros lugares han pasado y esperemos que sigan pasando cuando esto termine", manifiestan sus responsables.

Más allá del beneficio económico, destacan la satisfacción de formar parte de un equipo como ese y el apoyo de la gente: "Quienes habéis pasado por allí seguro que podéis entender de lo que hablamos, ya que el sentimiento de comunidad que se ha creado alrededor de La Residencia es grande y fuerte, muchos lazos establecidos, muchas cosas y muchas horas allí vividas y una unión muy especial".

La campaña no solo va dirigida a las personas cercanas, "a las que alguna vez estuvieron allí de vez en cuando, sea de la forma que sea, asistiendo, tocando o colaborando", sino también para aquellos que no han estado y que quieran colaborar. Se trata de un lugar que se creó con "muchísima ilusión y esfuerzo" y que necesita de colaboración económica para que "esto no acabe".