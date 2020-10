COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- Arte, ciencia y tecnología se unen contra la destrucción del mar Menor en el Centre del Carme

'Reset Mar Menor' exhibe en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) doce creaciones artísticas que unen arte ciencia y tecnología contra la destrucción del mar Menor, como resultado de un proyecto de investigación desarrollado entre artistas, científicos y plataformas ciudadanas.

La laguna costera del mar Menor, merecedora de cinco figuras de protección a nivel regional, estatal e internacional, constituye uno de los enclaves de mayor riqueza medioambiental del sur de Europa por su biodiversidad, su clima templado y sus particulares salinas y balnearios al amparo de unas aguas tranquilas y poco profundas.

Pero estos factores también dieron lugar a uno de los mayores 'booms' turísticos de la costa mediterránea, que junto al aumento de los desechos de la agricultura y la minería han llevado a la laguna a un alarmante estado de deterioro, expone Cultura de la Generalitat Valenciana en un comunicado.

La exposición recoge los resultados de un proyecto de investigación artística que, durante dos años, se ha propuesto repensar colectivamente la identidad de ese territorio. Artistas, científicos y plataformas ciudadanas se aliaron en un cruce entre las artes visuales y otras disciplinas como "detonante" para el pensamiento, la acción y la creación de narraciones alternativas.

Su intención es "abandonar una mirada global que nos distancia de las cosas" y buscar un caso de estudio cercano como el mar Menor, ejemplo de un territorio en colapso, para buscar una solución desde las prácticas artísticas contemporáneas, explica Clara Boj, directora del proyecto de investigación junto a Pedro Ortuño.

La sala Contrafuertes del CCCC reúne 12 proyectos artísticos, entre la instalación y la videocreación, obra de Irma Arribas (ES), Clara Boj y Diego Díaz (ES), Julio Daniel Suárez (ES), boredomresearch (UK), Laboratorio de Luz (ES), Jesús Nieto (ES), Pedro Ortuño (ES), Christina Stadlbauer (AU), Paul Sermon, Jeremiah Ambrose & Charlotte Gould (UK), Aurora Alcaide (ES), Isabelle Carbonell (EEUU) i Salvi Vivancos (ES), junto con cuadernos de campo, dibujos exploratorios, cartografías críticas y registros de talleres y otras actividades de investigación.

Esta exposición, comisariada por María Ptqk, está abierta hasta el 10 de enero, con organización a cargo del Consorci de Museus de la Comunitat en colaboración con G. I. Arte y Políticas de Identidad de la Universidad de Murcia. En la investigación participaron EcosisCOST grupo de investigación ecología y ordenación de ecosistemas marinos costeros de la Universidad de Murcia, con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

REALIDAD AUMENTADA

Dentro de una semana, el sábado y domingo 7 y 8 de noviembre, el Centre del Carme presenta el dispositivo de artes escénicas 'Out of sight, out of mind', obra de Paul Sermon, Jeremiah Ambrose y Charlotte Gould (UK). El público podrá, de forma individual, adentrarse en una experiencia inversiva en 360 grados que reelabora los imaginarios en torno al mar Menor mediante tecnologías de realidad aumentada y telepresencia.

El Centre del Carme se declaró hace más de un año en estado de emergencia climática, un posicionamiento desde el ámbito de la cultura que recoge la inquietud y la preocupación de muchos artistas, que dirigen su investigación hacia la sensibilización en torno a esta problemática. 'Reset Mar Menor' muestra, una vez más, al arte como motor de cambio y de transformación social, resalta el director de este museo de València, José Luis Pérez Pont.