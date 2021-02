COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- Antonio Gómez Rufo inaugura la colección 'Vuelta de Tuerca' para redescubrir "joyas literarias"

"En esta época crítica disfrutar de la cultura es una muleta esencial para una sociedad lisiada", asegura el escritor

Antonio Gómez Rufo, Rafael Soler, Joaquín Leguina o Espido Freire son algunos de los nombres seleccionados para la nueva colección 'Vuelta de Tuerca Narrativa', una iniciativa que lanza la editorial valenciana Olé Libros con el objetivo de dar un impuso renovado a auténticas "joyas literarias" de la literatura contemporánea española.

Así, esta colección recupera obras relevantes de autores de los siglos XX y XXI que han sido elegidas por cada escritor según su preferencia, es decir, por constituir lo más significativo de su carrera o por tenerle un especial cariño. Cada uno de los librosincluye un prólogo en el que el propio creador desvela al lector los motivos de su elección.

Abre esta 'Vuelta de Tuerca Narrativa' Antonio Gómez Rufo con el título 'Viaje a la duda'. El prestigioso autor ha elegido esta obra --con la que ganó el III Premio de Novela Negra de la Institución Alfons el Magnànim-- porque se trata de una novela "muy original".

"Desde los años 60, desgraciadamente, no se escribían novelas policíacas de ambiente rural, y es una pena esa pérdida. Ahora parece que se está escribiendo algo más, pero no en clave rural, sino en pueblos pequeños que parecen trasuntos de ámbitos urbanos. Me gustó situar la acción en ese ambiente y en un momento histórico que pareceinconcebible en un país del primer mundo", explica Gómez Rufo en declaraciones a Europa Press.

El autor afirma, respecto a la actual situación de pandemia, que la literatura "siempre ha sido un refugio contra la soledad. Mientraslee, nadie está solo". "En esta época crítica, --prosigue-- leer o ver cine y televisión, es decir, disfrutar de la cultura, es una muleta esencial para una sociedad lisiada. Estamos enfermos de esperanza y la literatura es nuestro paracetamol".

En 'Viaje a la duda', se construye un relato que mira "hacia esa España abandonada en la que nadie ponía los ojos, ni el poder ni la otra España, la que crecía".

"UNA RAREZA"

Añade Antonio Gómez Rufo que este libro supone "una rareza" dentro de su arquitectura narrativa. "Por eso me gusta. Se trata de una novela intemporal y, por eso mismo, con capacidad detrascender. Se lee igual hoy que se podrá leer dentro de cien años. En ese sentido, tiene la etiqueta de lo clásico. Por eso la he elegido", asevera.

Sobre la iniciativa de crear una colección que invite a revisitarobras de autores de gran trayectoria, comenta que "toda revisión de nuestra cultura es positiva", ya que "si uno se da una vueltapor las librerías resulta imposible encontrar una novela publicada hace veinte, diez, cinco o, incluso, menos años, de todos los autores, grandes o menos grandes".

En este sentido, reflexiona sobre el hecho de que "la literatura, sin merecerlo, se ha convertido en un producto de usar y tirar", mientras que "las películas, al menos, se emiten una y otra vez en la televisión, los libros mueren en cuanto no son rentables para el librero y devuelve los ejemplares al editor". "Se publica demasiado y hay que hacer hueco en la mesa de novedades, de ahí la impagable labor de las bibliotecas. Merecen todo nuestro elogio y agradecimiento; los míos ya lo tienen", concluye.

Por su parte, el editor de Olé Libros, Antonio Alcolea, declara que la idea de esta colección surge de "la eterna convicción de que hay autores y libros que han marcado una época en nuestro país, son tesoros dormitando a la espera de ser relanzados para deleite del gran lector".