COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- El amigo invisible 'Sentim les llibreries' se extiende por toda la Comunitat Valenciana en su segunda edición

La iniciativa 'Sentim les llibreries', un "amigo invisible" entre usuarios de librerías, prepara su segunda edición, en la que se extenderá por toda la Comunitat Valenciana con 49 establecimientos participantes.

El proyecto, que contará con la participación de la Fundació FULL, busca "incentivar el regreso de los lectores y lectoras a las librerías valencianas y poner de relieve su papel como prescriptores de libros". Cada participante elegirá un título para su amigo invisible, que dejará pagado en la librería de su elección, y recibirá a su vez su propio libro sorpresa, han explicado desde la organización en un comunicado.

'Sentim les llibreries' contó con una primera edición en 2020, gestionada por María Bastarós y un equipo de voluntarios entre los cuales había personas vinculadas a la escritura y a las librerías. Entonces se sumaron 16 librerías únicamente de la ciudad de Valencia, pero "obtuvo una gran acogida por el público con más de 2000 participantes, y con una aceptación muy favorable por parte del colectivo de libreros y libreras". "Muchos de los participantes y libreros nos animaban a hacer una segunda edición", ha explicado Bastarós.

En esta segonda ocasión, al equipo se suman la gestora cultural Chus Bernabeu y la Fundación FULL, que "apuesta por este proyecto para impulsar el sector del libro valenciano", y la ha convertido en parte de su agenda para 2021. La imagen de esta edición está a cargo de la ilustradora Alba Casanova.

INSTRUCCIONES

Cada participante tiene que completar este formulario antes del 25 de abril e inscribirse en una de las 49 librerías de la iniciativa, especificando qué gustos literarios tiene para facilitar la tarea a su regalador.

El 5 de mayo, cada participante recibirá un correo electrónico con la ficha del participante que le ha sido asignado. No sabrá su nombre real, ni tendrá acceso a su email: sólo conocerá un apodo, edad y los gustos literarios. De este modo, los participantes tendrán que acudir a su librería antes del 5 de junio y elegir un libro adecuado para la persona que los ha tocado.

"No hay un gasto mínimo o máxima: si decides regalar un libro de historia de la fotografía de treinta euros, perfecto, si adquieres un libro de bolsillo de nueve euros, perfecto también. Se trata de regalar sin esperar que tu inversión te sea devuelta", explican desde el equipo de organización, y añaden: "Todos los participantes elegirán su regalo con la mejor de las voluntades: un libro en particular para una persona en particular, ese es el verdadero objetivo", han seleccionado.

A partir del 7 de junio, todos los participantes podrán ir a recoger sus lecturas sorprendida a las librerías correspondientes.

Bastarós y Bernabeu también han invitado a los participantes a fotografiar su regalo y compartirlo en su red social favorita con la etiqueta #Sentimlesllibreries. "Regalar y recibir regalos siempre es emocionante, pero todavía lo es más si, de paso, estás formando parte de un proceso en apoyo al comercio local y la lectura", han asegurado.