El compositor catalán Leonardo Balada,Premio SGAE Tomás Luis de Victoria 2021

El compositor catalán Leonardo Balada (Barcelona, 1933) ha ganado el XVIII Premio SGAE de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria por "haber contribuido sustancialmente al enriquecimiento del patrimonio musical de los pueblos iberoamericanos a través de su obra creativa".

El jurado ha destacado "la universalidad de su lenguaje musical sin perder sus raíces y la fuerza vital de su obra", según señala un comunicado de la Fundación SGAE.

Una obra "que ha sabido imponerse a un lado y al otro del Atlántico", precisa el fallo, que también destaca "su trayectoria internacional, la amplitud de su catálogo y su compromiso ético.

Balada "ha desarrollado una actividad creativa intensa y es reconocido como el pionero en la simbiosis de música étnica con técnicas vanguardistas", agrega la nota.

"Me siento profundamente honrado de recibir este premio que ya ha reconocido a tantos distinguidos compositores", ha señalado el compositor de música sinfónica y lírica contemporánea desde Pittsburgh (EE.UU.), donde reside desde hace 52 años.

Pionero de la simbiosis de la música étnica con vanguardia, "las técnicas simples y directas y la escritura musical pueden producir efectos interesantes", asegura este compositor y profesor en la Universidad Carnegie-Mellon de Pittsburgh durante 50 años hasta su retiro en 2020.

Para Marlos Nobre, compositor, pianista, director de orquesta brasileño, Premio Tomás Luis de Victoria (2005) y presidente del jurado del Premio SGAE en esta edición, "la integridad artística y el gran, inmenso, nivel de su profunda artesanía musical y su nivel de realización hacen que Leonardo Balada destaque como uno de los más importantes pensadores de la gran música en la actualidad".

"Y quiero señalar también su impresionante fuerza creativa en todos los géneros musicales, pero especialmente en la ópera", ha añadido.

Leonardo Balada es catedrático de Composición de la Universidad Carnegie-Mellon de Pittsburgh, en la que ejerció de profesor durante 50 años y fundó y dirigió el Contemporary Music Ensemble. Y también impartió cursos de postgrado en composición en la Universidad Politécnica de Valencia.

Cursó estudios de piano y teoría en el Conservatorio del Liceu de Barcelona en 1953, se trasladó a Nueva York en 1956 donde estudió en la Manhattan School of Music, el New York College of Music y, finalmente, concluyó sus estudios de composición en la Juilliard School en 1960.

Algunas de sus obras más conocidas fueron compuestas en un estilo de gran drama en el marco de las vanguardias de los años sesenta -"Guernica", "María Sabina", "Steel Symphony" o "No-res"-.

Posteriormente comenzó a mezclar música étnica con técnicas vanguardistas, con lo que creó un estilo personal e influyente. Un estilo iniciado con "Sinfonía en Negro Homenaje a Martin L. King"(1968) y consolidado con "Homenajes a Casals y Sarasate" (1975).

Además ha compuesto varias óperas, entre las que sobresalen "Zapata" (1984) y "Cristóbal Colón" (1986).

El Premio SGAE Tomás Luis de Victoria, dotado con 20.000 euros, fue creado en 1996. Entre sus anteriores ganadores están Harold Gramatges (Cuba, 1996), Xavier Montsalvatge (España, 1998), Celso Garrido-Lecca (Perú, 2000), Antón García Abril (España, 2006) y Horacio Vaggione (Argentina, 2019).