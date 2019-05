La Compañía Nacional de Danza ofrece 'Una noche con Forsythe' en los Teatros del Canal

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid presentan 'Una noche con Forsythe', de la Compañía Nacional de Danza, un montaje con tres piezas del coreógrafo que estará en siete únicas funciones en la Sala Roja, del 1 al 9 de junio.

'Enemy in the Figure', 'Artifact Suite' y 'The Vertiginous Thrill of Exactitude', son las piezas de un programa que "tiene un componente histórico que muestra la amplitud de su trabajo", ha señalado el director, José Carlos Martínez.

"A la gente que viene interesada por el mundo de la danza clásica los lleva hacia un concepto más contemporáneo y viceversa, a aquellos más fieles al contemporáneo los acerca al vocabulario académico", ha apuntado.

'The Vertiginous Thrill of Exactitude' hace referencia a los ballets de Balanchine, a las formas del ballet clásico sin serlo. La segunda, 'Artifact', explora la noción del cuerpo de baile en ballet, con todos esos bailarines iguales, y finalmente, 'Enemy in the Figure' es un ballet muy estructurado pero totalmente basado en las improvisaciones, así que son los bailarines los que la van haciendo avanzar.

"Por tanto es un programa muy completo e ilustrativo del legado de Forsythe. Para nosotros ha sido un paso, hemos subido un escalón muy alto al poder llegar a hacer esto", ha destacado Martínez.

El ballet en Europa cambió entre 1983 y 2004, años en los que William Forsythe llevó la dirección artística del extinto Frankfurt Ballet, convertido bajo su égida en un laboratorio de experimentación al servicio de la ruptura, la rebelión y la búsqueda.

Forsythe "deconstruyó y contaminó la técnica del ballet, quebró y fragmentó los cuerpos, suprimió todo vestigio de princesas o hadas, puso al academicismo en diálogo con la modernidad, introdujo textos, músicas desestabilizadoras y sobre todo, libertad creativa", señalan desde los Teatros del Canal. Jugó con la improvisación y desacralizó lo que hasta entonces se daba por sagrado. Conectó al ballet con la sensibilidad de fin de siglo y lo más importante, fascinó a las grandes audiencias del mundo con sus propuestas.