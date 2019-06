Compañía Martha Graham lleva a Granada su revolucionaria visión de la danza

La Martha Graham Dance Company, referente de la danza moderna norteamericana, representará mañana en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada algunas de sus coreografías más emblemáticas, entre ellas 'La consagración de la primavera'.

Precisamente, el estreno absoluto de esta coreografía en España tuvo lugar hace más de tres décadas en el festival, ha informado este viernes la organización.

La prestigiosa compañía que fundó en 1926 la coreógrafa y bailarina Martha Graham (1894-1991), de cuya dirección artística se encarga desde 2005 Janet Eilber, actuará en el Teatro del Generalife.

Allí presentará un repertorio compuesto por tres coreografías creadas por la propia Graham -'Diversion of Angels', 'Ekstasis' y 'The Rite of Spring'- y una cuarta -'Lamentation Variations'- de varios coreógrafos que rinden homenaje a la artista norteamericana.

Martha Graham Dance Company se ha distinguido desde sus inicios por su espíritu creativo y por su capacidad de experimentación constante, lo que la convierten en una de las compañías más innovadoras e influyentes para las generaciones de artistas.

Muchos de los coreógrafos y bailarines más importantes de los siglos XX y XXI han desarrollado su talento gracias al método de trabajo y las enseñanzas de la mítica coreógrafa fundadora.

El estilo innovador de Graham y su revolucionaria visión de la danza han quedado reflejados en todos los géneros artísticos, dado que en su prolífica carrera ha llegado a actuar con los artistas visuales, compositores y diseñadores más destacados de su época.

Su compromiso político y social también lo trasladó a su discurso creativo a la hora de abordar los grandes problemas a los que se ha enfrentado la sociedad de su época.

La compañía norteamericana llega al Generalife con 'La consagración de la primavera', una de las creaciones más brillantes de Graham sobre la innovadora partitura compuesta por Igor Stravinsky, cuyo estreno en España tuvo lugar en la 35 edición del Festival de Granada.

En el programa se incluye la coreografía 'Diversion of Angels', sobre partitura de Norman Dello Joio, cuya intención, decía Graham, era "resaltar la pasión por vivir, la pasión por amar".

También pondrán en escena 'Ekstasis', una pieza breve y compleja basada en uno de los numerosos solos que Martha Graham creó en la década de los treinta, y 'Lamentation Variation', un homenaje a la artista norteamericana de los coreógrafos Bulareyaung Pagarlava, Nicolas Paul y Larry Keigwin, inspirado en su histórico 'Lamentations' (1930).