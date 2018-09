El Comité de Expertos de RTVE se queja por admisión de candidato sin título

El Comité de Expertos que evalúa a los aspirantes al concurso público para el Consejo de Administración de RTVE han registrado hoy una queja dirigida a la Comisión Mixta de control de la corporación para mostrar su disconformidad por la admisión de una candidatura que no reúne los requisitos necesarios.

Una queja que han suscrito diez de los diecisiete miembros del Comité, que en su reunión de hoy ha acordado aplazar hasta el 17 de octubre la que tenían prevista para el próximo día 25 ante la "imposibilidad" de concluir para la semana que viene la evaluación de los candidatos y comenzar a valorar sus proyectos de gestión.

En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, los diez expertos protestan por no tener "noticias oficiales" sobre los recursos resueltos por las Mesas Conjuntas del Congreso y Senado, que el pasado día 11 admitieron el presentado por el exconsejero de RTVE José Manuel Peñalosa, pese a no tener la titulación necesaria, y lo incluyeron en la lista de admitidos.

"Respetando profundamente la legitimidad de las cámaras parlamentarias (...), debemos mostrar nuestra disconformidad ante la aprobación de recursos de candidatos que no cumplen el punto 2 de las normas aprobadas por esas mismas mesas", reza en el texto.

Una exigencia que, según los firmantes, "se ajustaba estrictamente" a las normas establecidas por las leyes de RTVE 2006 y de 2017 y cuya "ausencia no puede ser compensada por ningún otro mérito alegado".

"Creemos que pasar por alto la falta de esta condición en el caso de algún candidato particular, independientemente de sus méritos, supone un agravio comparativo con respecto a otros muchos candidatos potenciales", subraya el documento.

Y añade que "complica" el trabajo del Comité al propiciar nuevos recursos e impugnaciones y contribuye a "desprestigiar" su labor, que, a su juicio, constituye un "precedente importante" en las buenas prácticas de la función pública y del servicio público.

"En consecuencia, queremos salvaguardar nuestra responsabilidad, nuestra autonomía y nuestra coherencia, comunicándoles esta queja motivada", concluye el escrito.

Precisamente hoy la Comisión Mixta de Control de RTVE ha acordado que en su reunión de la próxima semana votará si acepta o no a otros dos candidatos que, como Peñalosa, "no presentaban titulación sino algo equivalente", y cuyos recursos no admitieron las Mesas Conjuntas, ha explicado el presidente de la Comisión, Antonio González Terol.