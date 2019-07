Comienza la pasarela madrileña con propuestas frescas y concepto sostenible

La pasarela madrileña empieza mañana convirtiendo lugares emblemáticos de la ciudad, como el parque del Retiro o Matadero, en pasarelas improvisadas donde las propuestas frescas de la primavera-verano 2020 toman la calle con un concepto sostenible de la moda.

La granadina Pilar Dalbat abre mañana el calendario oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) en los jardines de Cecilio Rodríguez en el Parque del Retiro con una colección en la que priman la gama cromática verde, tonos que se fundirán en el espacio donde se presenta.

La buena costura de Lexdeux se presenta en Matadero con aires setenteros e inspirada en la arquitectura racionalista de Mies van der Rohe.

La estética de los setenta y la de los noventa representada por un icono de estilo como fue Caroliye Bessette (esposa de John John Kennedy) son los que inspiran la colección del gallego Roberto Verino, la más pegada a la actualidad temporal pues presenta otoño-invierno 2019-2020.

También en los setenta posiciona Carlota Barrera el patronaje de su nueva propuesta con unos diseños con los que pretende romper barreras.

Nacho Aguayo, al frente de la colección femenina, y Alex Miralles, de la masculina, crean para Pedro del Hierro crean piezas inspiradas en el continente africano, donde los colores intensos del desierto tintan con maestría diseños en los que la noche toma protagonismo.

Duyos traspasa fronteras y traslada a su propuesta los colores de la exótica naturaleza de Costa Rica, mientras que los hermanos Ailanto presentan una colección en la que sus estampados bucean entre conchas, perlas y corales.

Moisés Nieto ha apostado por un lujo que parte de su historia familiar, diseños a las que traslada bordados de mantelerías y servilletas de otra época, una manera de reactualizar elementos en desuso para crear diseños más sostenibles.

Buscando la sostenibilidad, María Escoté se alía con la plataforma de ventas Wallapop para crear una colección a partir de ropa de segunda mano.

Un viaje a Portugal es el que inspira la colección del sevillano Roberto Diz, un país muy presente en su infancia y un recuerdo que se funde con la elegancia de las prendas de los 50.

La modernidad y el preciosismo en la costura de Teresa Helbig confluyen en "Join The Club", donde las prendas nocturnas tienen mucha presencia.

Como siempre, Andres Sarda volverá a seducir con su moda baño y lencería, con una colección en la que está presente la estética de los refugios alpinos. Por otro lado, Dolores Cortés se concentra en los colores y la pintura Henri Matisse en su propuesta de baño.

Fieles a su estilo transgresor, María Ke Fisherman regresa a la pasarela con nocturnidad y alevosía, fuera del circuito convencional de desfiles. Su cita: el madrileño Puente de Toledo.

Palomo Spain es un diseñador muy presente en la pasarela madrileña aunque en esta edición no se verá una colección sino un documental sobre su trayectoria, "Boys Some Girl and Other Cookies", filme en la que se descubre una semana en la vida de Palomo y que compensará las ganas de sus seguidores de conocer en profundidad al creador cordobés.

Entre desfile y desfile, el lunes, la MBFWMadrid rendirá homenaje a Leonor Pérez Pita -Cuca Solana- la impulsora de la pasarela madrileña que falleció en el mes de marzo.

A lo largo de estas jornadas la sombra de un adiós estará presente en esta 70 edición de MBFWMadrid, la última para su directora, Charo Izquierdo, quien tomó las riendas hace casi tres años, y que ahora cede el testigo a Nuria de Miguel, responsable de comunicación de la pasarela.