'El combate del siglo', del boxeador negro Jack Johnson, llega al Valle-Inclán: "En España seguimos invisibilizados"

El Teatro Valle-Inclán ha presentado este lunes 'El combate del siglo', de Denise Duncan, una obra basada en la historia real de Jack Johnson, primer afroamericano que se proclamó campeón mundial de pesos pesados, y sus vivencias en Barcelona, donde vivió tres años a comienzos del siglo XX.

"En su combate peleaba contra toda América, contra el racismo. Es la primera vez que tengo una rueda de prensa con tres personas negras. En España, en pleno siglo XXI, seguimos invisibilizados", ha lamentado el actor Armando Buika, quien interpreta al boxeador Jack Johnson.

La obra, que se estrena este miércoles 28 de abril en la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán, es una coproducción del Centro Dramático Nacional, Sala Beckett, Grec 2020 Festival de Barcelona y Teatre Principal de Palma de Mallorca.

'El combate del siglo' realiza un retrato del mundo social y cultural de la época, al tiempo que narra las vivencias del boxeador afroamericano y hace una reflexión, no solo sobre el racismo y la pertenencia a un grupo, sino también en torno a los miedos humanos más profundos, como el miedo a la muerte, a no trascender o a no ser querido ni reconocido.

Para el intérprete Armando Buika, es "importante y necesario" contar la historia de Jack Johnson por ser, a su juicio, "un referente" que peleó contra "toda América" ya que su oponente "representaba a los Estados Unidos, la invisibilidad, el racismo y la negación".

En Estados Unidos, según ha explicado el actor, "se inventaron" una ley para "arrebatarle" el título de campeón a Johnson. "Antes que esclavos hemos sido reyes, reinas y príncipes y este hombre quizás recuerda a esos grandes reyes africanos. Él utilizó el estilo de boxeo de pelear huyendo y él en su vida huía de algo y cayó en las mujeres y en la diversión", ha apostillado Buika.

BARCELONA, "EN LAS ANTÍPODAS DEL PENSAMIENTO ESTADOUNIDENSE"

La autora y directora, Denise Duncan, ha señalado que la obra, por el momento histórico, habla del tema del racismo, ya que el boxeador llegó a España, donde tenía "la libertad más absoluta", de un Estados Unidos "absolutamente segregado". "Para un hombre negro eso era un cambio de chip. Se encontró en una ciudad que estaba en las antípodas del pensamiento estadounidense", ha precisado.

Asimismo, Duncan ha asegurado que el tema del género "también está muy presente", ya que la obra habla sobre las mujeres que fueron "el centro" de la vida del boxeador afroamericano, como su mujer o su madre.

No obstante, la autora ha destacado que Johnson es un personaje "bastante desconocido" y "muy complicado" de defender porque, en sus palabras, "hay una serie de cosas indefendibles". "Era un tipo con un punto de agresividad, machista, con taras emocionales muy profundas, pero me parecía apasionante. Queríamos defenderlo pero sin juzgarlo por la complejidad de la época histórica", ha relatado.

En referencia a Black Lives Matter, ha comentado que es un movimiento "muy empujado" por Estados Unidos que, "para lo bueno y para lo malo, tiene repercusión a nivel mundial". "Esto nos ayuda para que haya revisiones de ciertos referentes. Es un gran movimiento de revisión de la historia y de la parte de la historia que no ha sido contada", ha celebrado.

Durante su intervención, el director del Centro Dramático Nacional, Alfredo Sanzol, ha recordado que este proyecto ha sido "muy emocionante" desde su inicio y ha subrayado que la obra cuenta la historia de un boxeador negro que, después de haber ganado un combate contra un boxeador blanco, "se vio perseguido y encausado por algo injusto y tuvo que salir del país".

"Aterrizó en Barcelona donde tuvo grandes aventuras. El boxeo siempre es una metáfora de la lucha entre la vida y la muerte", ha indicado el director del Centro Dramático Nacional.

Por último, la actriz Yolanda Sikara ha explicado que Jack Johnson "va rondando" un cabaret en Barcelona, donde "va viviendo las noches y a veces los días". "En la obra se habla bastante de las mujeres en la vida de Jack", ha concretado.