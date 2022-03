Colell:En momento de máximo reconocimiento estamos en mínimo de financiación

La presidenta de la Academia del Cine Catalán, Judith Colell, ha lamentado este domingo que en un momento de "máximo reconocimiento del cine catalán, dentro y fuera, nos encontramos en un mínimo histórico de financiación del audiovisual", en un discurso que tampoco ha olvidado la guerra en Ucrania.

Durante la XIV Gala de los Premios Gaudí, Colell ha subido al escenario acompañada por otros dos miembros de su junta, Carlos Ríos y Maria Molins, quien ha anunciado que la academia creará un departamento de atención y prevención de los abusos en el sector audiovisual y de las artes escénicas, el primero de Cataluña y el resto del Estado de estas características.

El nuevo centro tendrá el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación, además de la colaboración de Dones Visuals, lo que permitirá trabajar en la redacción de un protocolo de buenas praxis profesionales.

La presidenta, en su alocución, ha insistido en que en la gala de hoy ha habido muy pocas películas rodadas en catalán, un total de seis, y ha reivindicado "poder escoger en qué lengua rodar" en un momento, ha destacado, en el que se ha demostrado que: "nuestra lengua nos puede llevar a donde queramos", en alusión al último Oso de Oro del Festival de Berlín a Carla Simón.

"Muchas veces -ha proseguido- si no podemos rodar en catalán no es porque no queramos, sino porque no podemos, por la falta de inversión desde Cataluña. Tenemos mucho talento, indiscutible, pero salimos de un momento difícil, en el que la pandemia ha afectado a muchos sectores".

Dirigiéndose a los políticos presentes en la sala, les ha pedido que no olviden el cine, ni la cultura, a pesar de saber que hay muchos sectores afectados en estos dos últimos años.

Asimismo, ha indicado que hace una década las producciones catalanas suponían el 48% de la producción estatal, mientras que ahora no llegan al 30% y "esto no puede ser", considerando, entre aplausos, que es "trabajo de todos revertir esta situación".

A su juicio, no solo hay que apoyar al sector audiovisual porque da trabajo a mucha gente, porque es una industria, sino porque "también se ha demostrado en estos momentos que es uno de los sectores más estratégicos".

Por su parte, Carlos Ríos ha demandado que las diferentes plataformas televisivas emitan películas en catalán.

En su discurso, Judith Colell no ha olvidado el conflicto bélico en Ucrania y ha enviado su apoyo a la Academia del Cine Ucraniano y a todo el pueblo de Ucrania.

"No a la guerra, a ninguna guerra, ni en ninguna situación. Hay ahora en el planeta más de 60 conflictos bélicos", ha afirmado, antes de terminar con una petición a los que quieren el cine catalán, para que sigan disfrutando del mismo, y a los que no lo conocen, cree que deberían "darle una oportunidad porque vale la pena. Viva el cine catalán", ha concluido.

Durante el acto, por otra parte, la actriz ucraniana Polina Dzhakaieva ha subido al escenario, donde ha dicho sentir el calor de todos los presentes dirigido a su país, actualmente en guerra, y ha proclamado que "la libertad y la cultura siempre ganan".

Emocionada, ha indicado que pueden "destruir nuestras casas, pueden destruir nuestros puentes y pueden quitarnos la vida, pero el cine siempre estará allí para derribar las mentiras, la locura y la sed de sangre". "Nosotros venceremos", ha afirmado en un perfecto castellano.

La Sala Oval del MNAC ha aplaudido su intervención, con todos los invitados de pie.