Coixet:La pandemia no me inspira; algo así necesita distancia para entenderlo

La cineasta Isabel Coixet ha asegurado este viernes en Alicante que, para ella, "todavía es un poco pronto" para contar lo que ha sucedido con la pandemia de la covid-19 y ha revelado que "no es algo" que le inspira, ya que "algo así necesita distancia para entenderlo".

"Desde marzo del año pasado se han rodado películas, documentales, historias y series que recogen" el estado de alarma y la emergencia sanitaria, ha señalado, "y alguna cosa interesante he visto".

Sin embargo, la autora de películas como "Nadie quiere la noche" o "Mi vida sin mí" ha confesado que la pandemia "no es algo" que le "inspire".

"Pasé el coronavirus y lo pasé realmente mal", ha manifestado, "tengo una vena escapista y lo que quiero es escapar".

"Si nos llegan a decir hace más de un año que íbamos a ir por la calle con mascarilla, no lo habríamos creído, habríamos contestado que no somos japoneses", ha asegurado. "Y, sin embargo, así ha sido, somos más obedientes de lo que creíamos", ha sentenciado.

La directora y guionista de cine ha protagonizado una rueda de prensa en la Diputación de Alicante con motivo del premio de honor que le ha concedido el Festival de Cine de Alicante, cuya decimoctava edición se inaugura mañana.

Junto a Coixet han comparecido la vicepresidenta de la Diputación y diputada de Cultura, Julia Parra, y el director del certamen, Vicente Seva.

La directora sí ha admitido que la emergencia sanitaria ha constituido "una puñalada más en una industria frágil", la del cine, especialmente tras la pérdida de público que han padecido las salas.

En este sentido, se ha referido a festivales como el de Alicante, que permiten "contactar con el público, tener coloquios, ver la reacción de la gente a lo que haces".

"En un momento en el que los cines están a menos capacidad, con la gente con miedo a visitar las salas", ha proseguido, "cualquier iniciativa" que permita el reencuentro con el público "es muy bonita".

Coixet mantiene su optimismo respecto al futuro del cine en las salas. "Acabo de estar en Francia", ha relatado, "un país en el que 400 películas esperan estreno".

La realizadora ha comentado que "eso quiere decir que hay 400 personas que siguen teniendo algo que contar y mientras eso siga siendo así, habrá algo de esperanza".

La autora de "Cosas que nunca te dije", "Mapa de los sonidos de Tokio" o "La vida secreta de las palabras" ha subrayado además el nacimiento de "salas especializadas en un cierto tipo de cine", que demuestran que hay "público para estas cosas", y de diferentes festivales que, a su juicio, prueban que "hay ganas de volver a eventos que proyectan luz sobre las películas".

Ha sostenido también que "no hay una fórmula para conseguir que la gente vuelva al cine", pero ha propuesto como receta el fomento "de la curiosidad".

"Millones de adolescentes no han pisado en su vida una sala", ha dicho, y no solo por el auge de las plataformas de películas en "streaming", sino también porque "quizá sus padres" no les han incentivado para ello.

La cineasta, que rodó en febrero de 2020 "Nieva en Benidorm" en la capital turística alicantina, ha agradecido la concesión del galardón honorífico del certamen, al que acude "ante la insistencia" de Seva, que había intentado contar con ella en varias ocasiones.

"Los premios me recuerdan que ya se me ve como una persona mayor, aunque yo sigo sintiéndome como una niña de siete años", ha bromeado.