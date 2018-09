Clavellino lleva a San Sebastián el dolor de la madre cuando se van los hijos

Ana Burgueño

Dejar la casa de los padres a veces puede costar. En la película "Viaje al cuarto de una madre", es un proceso de miedos y dolores callados, que la directora novel Celia Rico Clavellino carga de autenticidad.

La realizadora sevillana y las actrices de su ópera prima, Lola Dueñas y Anna Castillo, presentan hoy este filme en el 66 Festival de San Sebastián, donde compite por el premio Nuevos Directores.

El largometraje de Rico Clavellino, rodado en Constantina, su pueblo, es sobre todo una historia de amor que huye de retorcidos conflictos materno-filiales para abordar cómo viven las protagonistas, muy apegada la una a la otra, la inevitable emancipación de la hija.

"Los mayores conflictos son los que tenemos con nosotros mismos, los que más nos lastran. Los personajes están atrapados en el dilema de pensar en uno mismo o en el otro, en ver cuál es el verdadero acto de amor. Y ahora creo que el único y verdadero es dejar marchar a los hijos", señala la cineasta a EFE.

Dueñas y Castillo aseguran a EFE que sus papeles están en las antípodas de sus respectivas personalidades y que, de hecho, Lola le insistió a la directora en que buscase a otra actriz.

"Pero ella estaba empeñada en que fuera yo y se lo agradeceré toda mi vida", afirma la intérprete, que ahora entiende que lo que la directora buscaba era "el alma" de ambas.

Celia Rico, que ha contado con Fernando Franco, autor de "La herida" y "Morir" para el montaje, afirma que le gustaba la idea de que sus personajes, "al estar atrapados por sus miedos, tuvieran reprimida su parte mucho más vital".

"Me parecía más interesante que fuera justo lo que está escondido lo que fuera aflorando. Para mí, era más importante construirlo de esa manera para sacar la verdad, que no partir de dos actrices que fueran mucho más fieles a los personajes", añade.

La realizadora sevillana cuida hasta el último detalle y mínimo gesto, evita las exageraciones. Dueñas dice que Rico estaba pendiente de su trabajo en todo momento, también de marcar la contención de los personajes.

"Cuando escribo -señala la directora- me resulta más natural y más fácil pensar en la complejidad de las relaciones humanas desde los gestos pequeñitos, porque creo que contienen nuestras emociones. Soy muy observadora de los detalles y me obsesiono mucho por construir a partir de ellos".

Anna Castillo ("El olivo") asegura que en el primer pase de un filme en el que ha trabajado no suele gustarle mucho la película ni ella misma, lo que no le ha ocurrido con este largometraje, que le ha hecho conectar con su parte "más niña" y "volver a necesitar a la madre".

"La responsabilidad que tenía Celia era tan grande, tenía tantas ganas y estaba tan comprometida, que nos hizo cómplices y formamos parte de la construcción de la película. Ella necesitaba que estuviéramos en el mismo barco. Así te sientes mucho más parte de algo y te comprometes más y te entregas más", resalta Castillo.

Dueñas, que habla del guion de la película como "una belleza", destaca que Celia Rico "sabía exactamente" lo que quería contar desde el primer momento.

"Hay directores que han hecho no sé cuantas pelis, que te llaman para trabajar y luego no saben ni dónde ponen la cámara y están leyéndose 'El País'. Ella tenía clarísima la película en su cabeza. O hay director o no hay director, independientemente si uno ha rodado antes o no", recalca.

La actriz, que ha ganado dos Goya por sus interpretaciones en "Mar adentro", y "Yo, también", con la que además obtuvo la Concha de Plata en San Sebastián, se muestra encantada de acompañar a la realizadora en el certamen donostiarra.