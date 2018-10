Claudia Cardinale, la "única donna entre hombres", regresa a Almería

La actriz italiana Claudia Cardinale ha regresado a Tabernas (Almería) para recoger el premio 'Tabernas de Cine' coincidiendo con el 50 aniversario del largometraje "Hasta que llegó su hora", película que rodó bajo las órdenes de Sergio Leone y en la que era la "única donna (mujer) entre hombres".

Al recibir el galardón entre los decorados del parque Oasys Mini Hollywood de Tabernas, una emocionada Cardionale ha declarado entre aplausos que iba a dedicar este homenaje a Sergio Leone. "Muchas gracias, para mí es muy importante estar aquí, me recuerda al filme de Leone, es estupendo, maravilloso. Gracias a todos, gracias de verdad", ha dicho.

De forma previa, la artista ha recordado a los medios bromeando cómo era la "única donna entre tanto hombre" cuando grabó en esta tierra "Hasta que llegó su hora", señalando que no hace mucho tiempo que se rindió homenaje en París al director de esta obra, y que asistió a dicha cita.

Al ser interpelada sobre cómo ha sido trabajar a las órdenes de maestros como Sergio Leone, Federico Fellini y Luciano Visconti, ha respondido que ha sido "afortunada".

"He hecho muchas películas con Visconti, tres o cuatro, después con Leone sólo una"; ha concretado.

Ha defendido que recibir el premio "Tabernas de Cine" ha sido para ella "increíble" y que no se lo esperaba. "Para mí es realmente fantástico, la gente de aquí me gusta mucho, es muy simpática y toda la gente me llama guapa", ha confesado entre risas.

Ha destacado el papel que realizó en "Hasta que legó su hora", un "filme que me gusta mucho; me gusta también mucho su música", y ha comentado que era "muy amiga" de su compañero de reparto, Jason Robards.

También ha sostenido que le gustaría volver a rodar, recordando que hace unos años ya regresó para grabar lo que creía que "era un documental". "Cuando llegamos aquí, descubrí que era una película".

Asegura que no le ha quedado ningún papel que haya querido interpretar porque para ella es muy importante el guión. "Si no me gusta, no lo hago", ha aseverado.