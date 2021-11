"La civil" abre el debate sobre la “gran herida” de la violencia en México

(Corrige la data)

La directora Teodora Ana Mihai ha desembarcado hoy en la 47 edición del Festival de Huelva con "La civil" (Bélgica/ Rumanía/México), un largometraje sobre el tesón de una madre que asume la tarea de encontrar a su hija secuestrada por un cártel en México, que debate sobre la gran herida de la violencia en ese país.

La trama de "La civil", basada en hechos reales, comienza cuando la hija adolescente de Cielo (Aracelia Ramírez), Laura, es secuestrada en el norte de México. A pesar de pagar varios rescates, Laura no es devuelta y, al ver que las autoridades no ofrecen apoyo en la búsqueda, Cielo toma el asunto en sus manos y se transforma de ama de casa en militante vengativa.

Premiada en la sección "Un certain regard" del Festival de Cannes, la película se mueve entre el retrato de personajes y el género de acción, a través de un relato que no elude la denuncia social.

Según ha explicado la belgorrumana Mihai en conferencia de prensa, la violencia es una gran herida en México, una herida abierta que, a su juicio debería abordarse sin descanso hasta que se cierre.

Precisamente, con "La civil" la realizadora no ha pretendido presentar soluciones, sino contribuir a su búsqueda.

Mi película no ofrece respuestas, sino que mantiene el debate vivo y hace muchas preguntas que siguen siendo relevantes a mi parecer, ha manifestado.

Mihai ha relatado cómo surgió la idea de contar esta historia y ha revelado que el proceso de investigación que permitió hacerla realidad se prolongó durante siete años.

Su vínculo con México, que mantiene desde su época de estudiante en Estados Unidos, hizo que se interesase por este tema y sus investigaciones la llevaron hasta Miriam Rodríguez, por lo que quiso contar su historia en un documental.

Sin embargo, ha confesado, los problemas de seguridad y censura la hicieron replantear el proyecto y contarlo como historia de ficción porque se dio cuenta de que la ficción nos iba a dar la oportunidad de hablar de un tema importante para México de una manera íntegra y más segura, ha señalado.

A la hora de hablar sobre la violencia, Mihai ha tenido muy claro que no quería repetir tópicos: Me cuidé mucho de no caer en el amarillismo, me parecía importante que el tema fuera abordado del modo más sobrio y documentalista posible.

No quería caer en una violencia que entretiene, estilo Hollywood, sino dar una imagen más real del asunto, más humana, ha añadido.

La realizadora ha remarcado que, en todo momento, ha buscado dibujar en pantalla personajes complejos y espera haberlo conseguido, por lo que elogió el trabajo de Aracelia Ramírez, que interpreta el papel protagonista: Sabía que necesitaba una gran actriz y ciento por ciento motivada, dedicada al papel.