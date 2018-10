El Círculo de Bellas Artes expone documentos inéditos de Andréi Tarkovski

El cineasta ruso Andréi Tarkovski recreó parte de su vida en "El espejo", "una de las obras maestras" del cine a la que el madrileño Círculo de Bellas Artes le dedica a partir de hoy una exposición compuesta por fotografías de rodaje, diarios de trabajo, imágenes, bocetos y manuscritos inéditos.

La exposición "Andréi Tarkovski y El espejo. Estudio de un sueño" indaga en el origen de la película estrenada en 1975, la "más autobiográfica" de la filmografía de Tarkovski (1932-1986) y construida "alrededor de sueños y recuerdos".

"Entre las cosas más importantes de la muestra están los diarios de trabajo que, aunque mi padre hacía para todas sus películas, para 'El espejo' tienen especial importancia porque día tras día iba registrando lo que ocurría durante el rodaje", ha explicado hoy a la prensa Andréi Tarkovski, hijo del cineasta y director del Instituto Internacional Andréi Tarkovski de Florencia.

Dividida en diez bloques, la muestra expone también las dificultades que el autor tuvo con la Unión Soviética para sacar adelante sus proyectos cinematográficos y la relación que mantuvo con sus espectadores y su familia.

Incluye una serie de fotografías de escenas domésticas que retratan a sus padres o su niñez junto a su hermana Marina, imágenes realizadas por el poeta y traductor Lev Gornung (1902-1993) que sirvieron de inspiración para la puesta en escena de la cinta.

A partir de estas fotografías realizadas entre 1930 y 1937, ha explicado su hijo, el director pudo "reconstruir su infancia" y la figura de su madre y su padre, el poeta Arseni Tarkovski.

Según ha explicado su comisario, José Manuel Mouriño, la mayor parte de los documentos expuestos son inéditos, entre los que destaca un fotograma de una escena protagonizada por su autor que finalmente no apareció en la película.

"Son elementos sustanciales para entender y poder hacer una reflexión acerca de una película sobre la que se ha hablado tanto, y con razón porque es una de las obras maestras de la historia del cine", ha asegurado Mouriño sobre la cinta que "merece" tener una exposición dedicada exclusivamente a ella, "algo poco habitual".

La exhibición aborda además "el peso que tiene la figura de España" en la obra de Tarkovski, un autor "paradigmático" que reflejó la Guerra civil española y a los niños exiliados.

"He querido darle un perfil a la exposición en el que España tiene bastante importancia no solo por una escena en concreto sino porque me he servido de la obra de María Zambrano para explorar el modo en que Tarkovski construye sus sueños", ha indicado.

El comisario ha informado que junto al Instituto Tarkovski y la Escuela de Cine Elías Querejeta de San Sebastián se están recuperando unas grabaciones inéditas fechadas entre 1975 y 1981 de unas lecciones que el cineasta impartió en la Unión Soviética, en las que habla sobre el origen de "El espejo" y que serán traducidas al español.