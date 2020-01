Cine y castillos en España, mezcla heterogénea de la mano de dos extranjeros

Rodrigo Soriano

Que en España hay miles de castillos no es novedad y que son referente como escenario para rodar películas, tampoco; lo llamativo es que un británico y un holandés aúnen su amor por el cine, la historia y España para dar a conocer esta mezcla tan heterogénea en una web: spanishcastlemoviemagic.com.

Esta plataforma, que puede visitarse tanto en castellano como en inglés, recoge un listado de 138 producciones cinematográficas realizadas en estas fortificaciones y cuenta la historia de ochenta de estos castillos de cine, contextualizando tanto la parte cinematográfica como la histórica.

El profesor inglés Bob Yareham y el empresario holandés Cass Eggermont han volcado su interés por el Séptimo arte y la historia en este proyecto que, según cuentan a EFE, "va más allá de la investigación de los paisajes", pues se centra en el entorno de los castillos que aparecen en largometrajes, especialmente ingleses.

Si se habla de fortificaciones, sin contar elementos como las torres, en España hay unos 2.500 castillos, pero entidades expertas como la Asociación de Amigos de los Castillos de Aragón los tasa en 10.257.

Los paisajes del territorio español son muy versátiles, desde castillos y valles hasta edificios y plazas, pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar si los exteriores que vemos en las películas extranjeras pueden ser de nuestro territorio?

Para resolver estas dudas, estos dos enamorados de los paisajes que ofrecen los castillos españoles se han decantado por investigar qué castillos y sus entornos son los que aparecen en los largometrajes ingleses.

En Reino Unido "un castillo no vale más que un montón de escombros si no viene con un fantasma", según Yareham, que explica que con esta filosofía han querido investigar esos fantasmas que van más allá de las simples visiones quiméricas y reflejan las historias de estas construcciones, pues resultan "muy atractivas para el visitante".

Esta pasión de Yareham no es nueva porque ya anteriormente escribió "101 Locations: A set-jetters guide to Spain" en la que, a través de 250 páginas, exploró "el valor añadido del turismo cinematográfico en España", el país de habla no inglesa en el que más películas extranjeras se han rodado.

Desde el filme de 1936 "Desire", de Marlene Dietrich y Gary Cooper y que se rodó en San Sebastián y Cuenca, hasta la cita de la superheroína "Wonder Woman 1984", de próximo estreno y que se localizó en Canarias y Almería, el proyecto se desarrolla a través de la larga historia del cine en estos singulares paisajes.

La Comunitat Valenciana también está presente con el castillo de Denia (Alicante), donde en 1959 se rodó "John Paul Jones", o el de Peñíscola (Castellón), que acogió la grabación de la superproducción "El Cid" (1961).

El castillo alicantino de Santa Bárbara tiene una mayor presencia en filmes como "Masquerade" ("Agentes Dobles" en España, 1965); "Island of despair" (1969), "Conde Drácula" (1970); "Dracula Versus Frankestein" (1970); "What Changed Charley Farthing?" (1974); o "Dance Angels" (2016).