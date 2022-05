"Cinco lobitos", número dos en taquilla tras "Doctor Strange"

"Cinco lobitos", la ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa, fue ayer la segunda película más vista en las salas españolas, después del 'blockbuster' "Doctor Strange en el multiverso de la locura", con tan solo 117 copias en circulación, lo que la convierte también en la mejor media por copia.

Protagonizada por Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea y Mikel Bustamante, la película se estrenó mundialmente en el Festival de Cine de Berlín y luego ganó ocho premios en el Festival de cine de Málaga, incluyendo la Biznaga de Oro a Mejor Película.

Tras su estreno en salas este fin de semana, la cinta se ha colocado la primera española del listado, donde "Alcarrás", de Carla Simón, estrenada el 29 de abril, ocupa el quinto puesto.

El resto de películas más vistas son "El arma del engaño" y "El sastre de la mafia", en los puestos 3 y 4, y "Downton Abbey: Una nueva era", "El hombre del norte", "Juego de asesinos", "La ciudad perdida" y "SONIC 2" entre los lugares 6 a 10.

Esta producción de Encanta Films, Sayaka Producciones SL y Buena Pinta Media es uno de los proyectos que participó en la segunda edición de la Incubadora de la ECAM y consiguió el premio al mejor proyecto en Ventana del Cine Madrileño.

La banda sonora corre a cargo de Aránzazu Calleja, reciente ganadora del Premio Goya a la mejor BSO por "Akelarre", y Jon D. Dominguez participa en el proyecto como director de fotografía.

En palabras de Alauda Ruiz de Azúa, "llegados a una edad, nos creemos adultos, a veces incluso tenemos hijos, y, sin embargo, hay momentos donde basta una mirada de nuestra madre para transportarnos al adolescente inseguro que fuimos o para que necesitemos su abrazo. 'Cinco lobitos' nos habla de esa sensación de ser hijos de ida y vuelta".

La película sigue a Amaia (Laia Costa) que acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, ubicada en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.