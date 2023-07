Cientos de personas protestan en Burriana por la retirada de Vox de revistas en catalán

Cientos de personas se han concentrado este lunes en Burriana (Castellón) para protestar por la retirada del consistorio de la suscripción de la biblioteca municipal a varias revistas en catalán y pedir que se restablezca la misma por parte del concejal de "incultura".

La concentración se ha convocado por la Plataforma per la Llengua a las 19 horas ente la Biblioteca Municipal de Burriana, en la plaza de la Mercé, y a la misma se ha sumado la Agrupació Borrianenca de Cultura, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y Escola Valenciana (FEV).

Con la misma, la entidad pretende mostrar su rechazo ante la decisión tomada por el concejal de Cultura, Jesús Albiol (Vox), quien anunció el pasado 8 de julio en Twitter que el Ayuntamiento de Burriana "no seguirá promoviendo al separatismo catalán con el dinero de los burrianenses" y comunicaba así el fin a la suscripción de la biblioteca a las revistas Camacuc, Fort, El Temps, Enderrock y Llengua Nacional. Y titulaba: "Misión cumplida".

El delegado de la Plataforma, Toni Royo, ha explicado a EFE que la protesta pretende reivindicar que se "vuelva a la situación anterior", que suponía que "las revistas estaban a disposición de la gente y quien quería libremente las leía y quien no quería, no".

Las revistas cuya suscripción ha sido anulada, ha señalado el representante de la Plataforma, "no tienen nada en común, solo que están en valenciano" y pueden "interesar a públicos muy distintos".

Pero lo que ha sucedido en este caso es que "no toleran que estén en valenciano" y eso "es una opinión personal", algo que "no está en el trabajo de trabajar por la cultura de Burriana sino que supone censurarla".

"No es solo que no sea justo", ha señalado Royo, "sino que no es admisible" y "aunque aceptamos el hecho de que la ciudadanía de Burriana haya votado esa combinación de fuerzas políticas, una cosa diferente es lo que hagan".

La Plataforma, además de la protesta de este lunes, también busca "otro espacio" en Burriana para "poder esquivar la censura ofreciendo gratuitamente la lectura de las revistas censuradas".

La entidad también dará apoyo a la estrategia de la Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) que va a responder por una triple vía: "la judicial, la institucional y la de la movilización ciudadana".