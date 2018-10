El ciclo sobre la directora británica Muriel Box llega a la Filmoteca

Tras protagonizar una retrospectiva en el pasado Festival de Cine de San Sebastián, la obra de la guionista y directora británica Muriel Box llega a Filmoteca Española, que proyectará entre octubre y noviembre, en su sede del Cine Doré, los 28 largometrajes en los que trabajó.

Comedias como "Herencia contra reloj" (1954), "Simón y Laura" (1955) y "The Truth About Woman" (1957) o dramas como "This Other Eden" (1959) y "Too Young to Love" (1960) son algunos ejemplos de su filmografía.

También "El séptimo velo" (1945), película que le valió el Oscar al Mejor Guión. Fue la segunda mujer en ganarlo después de Frances Marion.

En un comunicado difundido hoy el Ministerio de Cultura, de quien depende Filmoteca, resalta la "vital importancia de la revisión de estos nombres apartados por una industria eminentemente masculina de cara a la reelaboración del canon cinematográfico".

El crítico de cine Quim Casas presentará el 10 de octubre en el cine Doré el libro que coordina junto a Ana Cristina Iriarte sobre Muriel Box, y que cuenta con textos de Rachel Cooke, Hanna McGill, Eulàlia Iglesias y Carlos Losilla, entre otros.